Konec sérií. Po šesti zápasech našel FC Vysočina svého přemožitele. V páteční předehrávce dvaadvacátého kola druhé fotbalové ligy podlehl SK Líšeň 0:1, což byla zároveň historicky první výhra brněnského celku v Jihlavě. „Rozhodlo neproměňování našich šancí,“ uvedl po utkání domácí trenér Ondřej Smetana.

Utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi Vysočinou Jihlava a SK Líšeň (v červeném). | Foto: Deník/Karel Líbal

V nepříjemném deštivém počasí se hrálo na vynikajícím trávníku. Začátek zápasu se odehrával spíše mezi vápny. „Úvod utkání byl vyrovnaný, potom jsme měli více ze hry a dostávali jsme se do šancí. Ty jsme neproměnili, což si myslím, že zápas nakonec rozhodlo,“ popsal dění v první půli jihlavský stratég Ondřej Smetana.

Číselné rozhodnutí přišlo po necelé hodině hry. Líšeň udeřila po rohovém kopu kapitánem Jeřábkem. „Na standardní situace Líšně jsme se připravovali. Bohužel jsme jednu podskočili a soupeř to tam dobře zavřel na zadní tyči,“ mrzelo Smetanu.

Vyhlášená defenziva hostů poté slavila úspěch a přes několik závarů nepustila Jihlavany do vážnější příležitosti. „Je to pro náš tým velká škoda. Myslím, že hráči pracovali dobře, většinu zápasu hráli kvalitně i do defenzivy. Bohužel ještě nejsme tak daleko, abychom uměli takovéto zápasy dotáhnout do lepšího konce,“ uvědomuje si Smetana.

Co dalšího řekl jihlavský kouč na tiskové konferenci po zápase si poslechněte v našem videu.

Zdroj: Deník/Karel Líbal