/FOTOGALERIE/ Přihořívá. Fotbalisté Jihlavy přes statečný boj nestačili v dalším druholigovém kole na Příbram, které podlehli gólem v samém závěru utkání 1:2. Dvě kola před koncem soutěže tak mají bezprostřední existenční starosti. „Kluci si hrábli na totální dno, bohužel za to nebyli odměněni,“ mrzelo po utkání trenéra Vysočiny Davida Oulehlu.

Jihlavští fotbalisté (ve žlutém) doplatili v duelu s Příbramí na špatnou koncovku a soupeři podlehli 1:2 (1:1). | Foto: Deník/Karel Líbal

Páteční duel byl důležitý pro oba protivníky. Domácím se nebezpečně přiblížily sestupové příčky, Středočeši naopak usilují minimálně o postup do baráže o nejvyšší soutěž.

Přesto byli lepším celkem jihlavští fotbalisté. „Co k tomu říct? Šli jsme vítězství naproti, ale nechali jsme si dát v prvním poločase zbytečný gól. Ve druhém poločase jsme měli šance, ale nestačilo to,“ drtil slova mezi zuby po skončení utkání kapitán Vysočiny Matúš Lacko.

Domácí také šli v utkání po zásluze do vedení. Zasloužil se o to parádní trefou Miroslav Křehlík. Ten se minulý týden při blamáži na hřišti béčka Slavie trefil poprvé v druholigové kariéře, proti Příbrami svoji současnou dobrou formu potvrdil. „Za gól jsem rád, bohužel nebyl třígólový. Měli jsme hodně šancí, škoda, že jsme je neproměnili. Asi nám chyběl větší klid a důraz v koncovce,“ zhodnotil střetnutí Křehlík.

Pro výkon svých svěřenců měl trenér David Oulehla slova chvály. „Výsledkově to pro nás nedopadlo dobře. Je to ale jediné negativum utkání. Kluci splnili do puntíku naší taktickou přípravu,“ komentoval průběh utkání kouč Vysočiny. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, vstřelili jsme krásnou první branku utkání. Větší část jsme měli zápas pod kontrolou. Náš výkon gradoval, měli jsme tam dvě tři gólové situace… Výkon mužstva musím ocenit, kluci si hrábli na totální dno, bohužel za to nebyli odměněni.“

Porážka znamená, že Jihlava má již pouhé tři body náskoku na sestupovou pozici. A před sebou v posledních dvou kolech těžký los. Ve středu nastoupí na půdě o baráž bojujícího Vyškova, v nedělním posledním kole přivítají doma nevyzpytatelnou Vlašim. „Ve hře je ještě šest bodů a já vám garantuji, že se o ně porveme,“ nepropadá skepsi Oulehla.