Po čtyřech zápasech, kdy jihlavští fotbalisté vstřelili vždy jen jeden gól, konečně přišlo částečné střelecké procitnutí. V Chrudimi dali tři branky.

Jenže.

Naprostý chaos v defenzivě způsobil, že se i přes tři přesné zásahy na hřišti soupeře vracela Jihlava domů s prázdnou! „Úplně jsme zaspali začátek utkání, na to bych měl asi hráče připravit jinak. Beru to na sebe. V defenzivě jsme působili opravdu špatně,“ sypal si po utkání popel na hlavu trenér Radim Kučera.

Jihlavští sice zabojovali, mohutně dotahovali, na bodový zisk přesto nedosáhli. „Za stavu 0:3 už to bylo těžké. Postavili jsme se sice na nohy, ale pořád jsme tahali za kratší konec. Domácí si to pohlídali,“ uznal kouč Vysočiny.

Ran do vazu inkasovala Vysočina několik. Po bídné patnáctiminutovce a vzepětí přišel další úder. Znovu v úvodu poločasu domácí zvýšili na 4:2. „Bylo to po dlouhém autu, byli jsme hodně ve vápně, možná v přečíslení, a dostaneme takový gól,“ nechápal Kučera.

Stejný moment nechtěl příliš rozebírat středopolař Matús Lacko: „Dostat gól z autu, to je trapné. Co k tomu říct víc?“

Z jihlavské strany přišlo druhé vzepětí, takřka z protiútoku snížil Zoubele. A začal šturm za vyrovnáním.

Což o to, šancí bylo dostatek. Jenže koncovka, to je dlouhodobý problém Vysočiny. V tutovkách selhali Zoubele, Šimko i Lacko, který se s míčem zjevil sám před gólmanem. „To byla tutovka,“ kál se po utkání. „Chtěl jsem to trefit plackou podle gólmana… Asi jsem měl zavřít oči a napálit to. Ale o tom to je. Oni z takových šancí góly dávali. Chybu musíme hledat u sebe, nikde jinde.“

Vysočina tak po restartu druhé ligy získala z pěti zápasů pouhé dva body. A přestože ztrácí na třetí, barážové, místo jen tři body, se současnou formou bude těžko plnit svůj předsezónní cíl. „Nefungují nám věci, které dříve fungovaly. Za to jde zodpovědnost na moji hlavu,“ připouští trenér Kučera. „Máme nějaké ambice, ale to, jak jsme se prezentovali v Chrudimi, bylo hodně špatné. Vůbec to nevypadá, že bychom se měli rvát o nejvrchnější příčky,“ láteřil.

Co se s na podzim dobře hrajícím a pravidelně bodujícím celkem děje? „Fotbal je hra o chybách, a my ty chyby děláme. Nevím, co se hráčům honí v hlavách a z čeho to pramení. Je to o přípravě na utkání, nastavení v hlavě, vyhodnocování situací, při gólech jsme byli nepřipravení. Prostě - bylo to šílené.“

Řešení současné krize Vysočiny trenér nastínil bezprostředně po utkání na východě Čech: „Nechci všechno házet na hráče. Musím si sednout s vedením a nějak si to vyhodnotit. V případě, že už mužstvu nemám co dát, nedávám mu žádný impuls, nemám na této pozici co dělat,“ netajil svůj pohled na věc Kučera.

Další utkání čeká na jihlavské hráče v pondělí, kdy se střetnou v Brně s výborně hrající Zbrojovkou. Před rivalským derby se nad Vysočinou vznáší řada vykřičníků, ale i otazníků.