Na další góly a body si Jihlavští nyní musí dva týdny počkat. Po reprezentační přestávce vstoupí do dalšího druholigového bloku v sobotu šestnáctého října v Prostějově.

Oba hráče ocenil také trenér Kameník: „Karel na střele ze střední vzdálenosti v týdnu pracuje. Dokáže míč trefit přímým nártem a bylo dobře, že to z tréninku přenesl do zápasu. Ta střela měla razanci i směr. Lukáš má stoupající tendenci výkonnosti. Navázal na své dobré výkony proti Pardubicím a v Líšni.“

„Myslím, že u nás to bude stejné, taťka si i pobrečel,“ přidal na veselou notu Lukáš Fila, který podtrhl výhru Vysočiny po necelých sedmi minutách svého pobytu na hrací ploše: „Pocity ze vstřelené branky mám dobré, ale hlavně, že jsme zvládli celé utkání.“

Duel s Táborskem byl proto pro psychickou pohodu týmu velmi důležitý. A stále ještě hodně mladý a zkušenosti sbírající tým svůj úkol zvládl výborně. „Vstoupili jsme dobře do utkání, v prvním poločase jsme byli jasně lepší. S tím panuje spokojenost, ale úvod druhé půlky nám nevyšel,“ glosoval průběh utkání Kameník.

Druhou branku Vysočiny v duelu s Táborskem vstřelil Karel Pojezný. Pro něj to byla první druholigová branka v kariéře. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

