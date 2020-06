Oba celky patří k aspirantům postupu minimálně do baráže o postup do nejvyšší soutěže. Po víkendových zápasech hradečtí Votroci a Jihlavané v tabulce propadli na pátou a šestou příčku průběžné tabulky, takže vzájemný souboj bude pro oba velmi důležitý.

Zvláště, když se vítěz dnešní bitvy posune na kýženou třetí pozici. To je jistě ta nejlepší motivace pro oba celky.

Východočeši i domácí se budou spoléhat na své dvorní kanonýry. A také jejich souboj bude hodně prestižní. Lídr pořadí střelců, jihlavský útočník Stanislav Klobása, má na svém kontě deset gólů. Jeho nejbližším pronásledovatelem je hradecký snajpr Adam Vlkanova, který rozvlnil sítě protivníků devětkrát. „Vlkanova je rozdílovým fotbalistou. Dokáže to vzít na sebe a dává i branky,“ varuje jihlavský trenér Radim Kučera.

Mimochodem.

V podzimním utkání v Hradci Králové, které domácí vyhráli 4:2, Vlkanova skóroval třikrát…

Vysočina byla do minulého domácího utkání ve svém prostředí stoprocentní, a ráda by zahájila další vítěznou sérii. „Hrajeme v domácím prostředí, kde se nám dlouhodobě daří, a musíme dát do utkání všechno. Potřebujeme uhrát příznivý výsledek, i když nám to třeba herně nepůjde. Je jasné, že tři body proti silnému Hradci by týmu do dalších duelů velmi pomohly z hlediska sebevědomí,“ uvědomuje si Kučera.

Jihlavský trenérský tým musí řešit několik nepříjemných zdravotních problémů. Tím si ale alibi nedělají: „Máme dostatečně široký kádr hráčů, kteří teď dostanou příležitost. Musí se o své místo porvat a ukázat se v co nejlepším světle. Proto v týmu jsou,“ uvedl jednoznačně Kučera.