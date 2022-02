Jihlavský stratég hodnotí pobyt v Poreči jenom pozitivně. „Vše, co jsme si naplánovali, se nám podařilo splnit. Vyšlo nám počasí. Terény, na to, že byla půlka února, byly slušné. Také po organizační stránce bylo vše podle našich představ, zdravotní stav hráčů také, takže se dá říci, že soutředění splnilo svůj účel,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Deník Kameník.

Během soustředění odehráli Jihlavští i dva přípravné zápasy se slovinskými protivníky. Nastříleli v nich osm branek. „Produktivita nás samozřejmě potěšila. Na druhou stranu je ale potřeba i vidět, že jsme čtyřikrát inkasovali. To moc lichotivá bilance není. V defenzivě máme ještě rezervy a budeme na tom dál pracovat,“ komentoval zápasy kouč Vysočiny. „Pokud vstřelíte tolik branek, je to slušná bilance, která vypovídá o tom, že jsme zapracovali věci, které jsme potřebovali. Avšak až liga nám objektivně ukáže, jak jsme vše vstřebali. Zrcadlo nám bude nastaveno právě až v té soutěži.“

Krok správným směrem. Fotbalisté Polné navíc vyhlíží ještě další posily do kádru

Do ní vstoupí FC Vysočina v sobotu pátého března na stadionu pražské Dukly. Středeční zápas s Triglavem Krajn byl generálkou na vstup do jarních bojů ve druhé lize. Doma už žádné další utkání hrát nebude. „Tréninků během soustředění bylo hodně, plus jsme odehráli dva zápasy,“ vysvětluje Kameník. „Ještě ve čtvrtek a v pátek tým trénuje, o víkendu budeme mít volno. Od pondělka už se soustředíme na ligu.“

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY V CHORVATSKU

NK Rogaška - FC Vysočina Jihlava 2:5

Góly Vysočiny: Křivánek 2x, Zoubele, Vedral, Ritter.

Sestava Vysočiny: Vejmola – Peřina, Christodoulou, Vlček, Svoboda, Selnar, Tureček, Belaid, Arroyo, Vedral, Zoubele.

Připraveni ke střídání: Jágrik – Krčík, Křivánek, Ritter, Tall, Musil, Fila, Křišťál.



NK Triglav Krajn - FC Vysočina Jihlava 2:3

Góly Vysočiny: Zoubele, Vedral a Selnar.

Sestava Vysočiny: Vejmola, Křišťál, Krčík, Vlček, Svoboda, Fila (Selnar), Tureček (Ritter), Belaid (Irodotis), Křivánek (Peřina), Zoubele (Tall), Vedral.