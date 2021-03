Domácí Votroci zatím letos odehráli jediné utkání. V něm prohráli na hřišti Líšně (1:2) a přepustili soupeři první příčku tabulky. „Sérii bez výhry chceme všichni zlomit. Doufám, že proti Jihlavě se nám to podaří. Bylo by dobré chytit vítěznou vlnu, jakou jsme měli na začátku podzimu,“ uvedl pro svazový web obránce Hradce Denis Donát.

Vysočina nastoupila ke dvěma utkáním. Obě sehrála na vlastní půdě, připsala si z nich však jediný bod.

Jihlavští tak i nadále zůstávají nedaleko sestupového pekla. Na stadionech soupeřů se jim však na podzim dařilo. Ze šesti zápasů prohráli jediný.

Trenér Aleš Křeček věří, že na tuto bilanci naváže tým i tentokráte: „My jsme venku hráli celý podzim dobře a získali jsme tam více bodů než doma. I do Hradce pojedeme s tím, že chceme bodovat,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

Hradečtí museli po prohře v Líšni do karantény a považují utkání s Jihlavou za první v sezoně. „Líšeň vnímám tak, že se nestala. Byl to poslední zápas podzimu. Věřím, že vstup do jara zvládneme bez ohledu na to, kdo bude moct hrát, a kdo ne,“ konstatoval hradecký trenér Zdenko Frťala.