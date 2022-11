Výhra se však nerodila lehce. V první řadě panovaly na olomouckém stadionu špatné povětrnostní podmínky. Hustá mlha hráčům obou týmů komplikovala orientaci na hřišti. „Byly tam pasáže, kdy na druhou stranu hřiště nebylo moc vidět, ale to bych vůbec neřešil. Bylo to pro oba týmy stejné,“ říkal pro klubový web kouč FC Vysočina.

Ve hře bylo dokonce i předčasné ukončení zápasu. K tomu ale, naštěstí pro Jihlavské, nedošlo. „Jsem opravdu rád, že se duel dohrál a nebyl odložen do dalších listopadových dnů. Hráči už jedou dlouho a mají toho za podzim dost,“ neskrýval Smetana.

Do poločasové přestávky odcházeli fotbalisté FC Vysočina za nepříznivého stavu 0:1. „První poločas jsme trošku nezvládli z hlediska odolnosti v osobních soubojích a důrazu. Přitom jsme věděli, že tento aspekt může na domácí tým platit. Místo toho jsme spoustu soubojů prohráli, z čehož pramenila i relativně zbytečná penalta, kdy jsme propadli v jedné herní situaci. K tomu jsme měli spoustu ztrát,“ vyjmenoval

O poločasové přestávce tak měl svým ovečkám kouč, který k týmu přišel z ostravského Baníku, co říci. „Jsem rád, že kluci o přestávce pochopili, že musí přidat. Ve druhé půli jsme se zvedli z hlediska pohybu, důrazu, ale také odolnosti, nasazení a rovněž také v potřebných emocích,“ všiml si.

A vyplatilo se. Nejprve Tureček po hodně nepřehledné situaci ve velkém čtverci domácích vyrovnal. Za další čtvrthodinu pak gólem přímo z rohového kopu zařídil obrat Selnar.

Hodně vydařená rozlučka. Fotbalisté Jihlavy dovezli z Olomouce všechny tři body

Nešlo však pouze o góly. „Zlepšení nastalo i po fotbalové stránce. Mnohem více míčů jsme uhráli a podrželi, častěji jsme chodili do rychlých protiútoků. Pomohl tomu střídající Tall, který určitě vytvářel větší nebezpečí, než tomu bylo v prvním poločase. Nahoru šel i výkon dvou navrátilců do sestavy Selnara a Křišťála, kteří první půli potřebovali na rozehrání,“ přemítal Smetana.

Přesto muselo celé ekipě z Vysočiny v závěrečné desetiminutovce dvakrát notně zatrnout. Hráči Sigmy však nejprve nastřelili tyč svatyně hostů, aby pak svoji druhou penaltu v zápase zahodili. „Vítězství jsme si tentokrát museli hodně odpracovat a jsem moc rád, že to hráči zvládli,“ pochvaloval si.

Díky zisku tří bodů se fotbalisté FC Vysočina v nesmírně vyrovnané tabulce posunuli do jejího klidného středu. „Rozhodně by nás ale tyto tři body neměly nějak uspokojit či uklidnit. Naopak, měly by posloužit jako motivace do další práce. Do hráčů chceme dostat větší ambice,“ zdůraznil Smetana.