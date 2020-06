Hráči Vysočiny pomoc svých věrných budou opravdu hodně potřebovat. Krize týmu dostupuje závratných výšin, v posledních dvou zápasech inkasoval hrozivých devět branek. „Trápí mě to hodně,“ připustil bývalý vynikající obránce a současný jihlavský trenér Radim Kučera v rozhovoru pro Českou televizi.

Přitom jeho svěřenci produkují stále stejné chyby. A ty soupeři umí potrestat. „Nedokážeme se koncentrovat na klíčové chvíle a selháváme v defenzivní činnosti,“ uvědomuje si Kučera.

Přestože na zodpovědnost hráčů a právě zvýšenou koncentraci kouč neustále apeluje, odezvu v kabině příliš nenachází. „Hráči čekají, že to přijde samo, ale ono nic samo nepřijde,“ krčí rameny jihlavský stratég. „Vždycky se tomu musí jít naproti a dávat tomu úplně všechno. Když to nejde fotbalovostí, musí to jít přes závit, bojovností, nasazením. To nám nyní vůbec nejde.“

Štěstím v neštěstí pro Jihlavany je, že klopýtají i rivalové. Přestože první dvě příčky jsou již více vzdálené, kýžený postup do baráže rozhodně ještě ztracený není. „Bodově žijeme,“ souhlasí Kučera. „Teď proti Žižkovu se už potřebujeme chytit. Některé pasáže naší hry stojí za to. Ale potom uděláme chyby a veškeré úsilí i práce, kterou jsme odvedli na podzim, hážeme za hlavu,“ mrzí trenéra.

Utkání Jihlava – Žižkov se hraje ve čtvrtek od 17.00 hodin.