A po utkání se mohl kabonit. Šikovní hráči Vyškova jeho svěřence přehrávali a již do poločasu získali dvoubrankový náskok. „První poločas jsme chtěli zvládnout jinak,“ přiznal nesplnění taktických plánů Smetana. „Nechtěli jsme pouštět soupeře do protiútoků, naopak vstoupit do duelu ofenzivně, tlakem, vytvořit si šance. Jenže z první situace, která ani nebyla gólová, jsme inkasovali. Naopak naše šance jsme neproměnili, což nás postupem času psychicky srazilo.“

Po změně stran Vyškovští přidali třetí gól, a mohli padnout i další. Hodně toho totiž ještě zachránil gólman Adam Jágrik. „Dnešní porážka byla z naší strany naivní. Ze situací, na které jsme se chystali, jsme dostali góly,“ nezakrýval špatnou náladu Matúš Lacko.

FC VYSOČINA JIHLAVA - MFK VYŠKOV 0:3

Góly: 25. Vintr, 39. Kanakimana, 60. Alégué Elandi. ŽK: 74. Svoboda, 84. Farka (oba Jihlava). Rozhodčí: Vokoun – Leška, Černoevič. Diváci: 456. Poločas: 0:2.

Jihlava: Jágrik – Svoboda, Vedral, Gabriel, Peřina (66. Křehlík) – Tureček, Lacko – Fila (71. Zahradník), Zoubele (79. Vítek), Ogiomade – Araujo-Wilson (79. Farka).

Vyškov: Kinský – Matys, Srubek, Štěpánek (75. Jambor), Němeček – Lahodný, Oulehla – Kanakimana (81. Dao), Alégué Elandi (81. Klesa), Fofana (75. Moučka) – Vintr (66. Lacík).