Za to, že se šlo do kabin o přestávce za bezbrankového stavu, vděčila Vysočina skvělým zákrokům brankář Luďka Vejmoly. Nejvíce se přitom zapotil hned v úvodu utkání, kdy jeho reflex z blízka prověřil spoluhráč Matúš Lacko… „To určitě nečekáte, jsou to takové náhodné odrazy,“ komentoval moment Vejmola, který následně prokázal svoji formu při několika dalších jedovatých střelách protivníka. „Celkově je to jedno. Prostě jsme prohráli, a jestli jsem tam měl nějaké zákroky nebo ne, to nic neřeší,“ doal zklamaně.

Konec série. Jihlava podlehla rozjeté Chrudimi, trefila jen tyče

Po změně stran domácí viditelně přidali, přesto inkasovali. „Ve druhém poločase došlo z naší strany ke zlepšení, začali jsme více hrát. Paradoxně v momentu, kdy jsme byli v deseti hráčích pod balonem, inkasujeme branku. Potom jsme si dokázali vytvořit tlak, byly tam tyčka, břevno…,“ vypočítal největší šance Kameník. „Soupeř už hrál jenom na brejky a odkopával míče. My jsme ale neměli dostatečnou kvalitu, abychom vstřelili gól.“

To potvrdil i hostující kouč Radek Kronďák: „Po námi vstřeleném gólu jsme najednou začali mít strach o vítězství. To, že Jihlava neproměnila své, řekl bych tisíciprocentní, šance, bylo naše štěstí.“

V dalším utkání se FC Vysočina znovu představí doma, v sobotu přivítá od 16.30 hodin 1. SK Prostějov.

Celé hodnocení zápasu trenérem Janem Kameníkem si můžete poslechnout v našem videu.