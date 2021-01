Plán zněl jasně. Tento týden se ještě hráči připravovali individuálně, ve čtvrtek měly přijít na řadu funkční testy v Praze, od pondělí pak byla plánována standardní zimní příprava. „Nyní zrovna aktuálně řešíme a překopáváme náš plán,“ netajil komplikace kouč druholigové Jihlavy Aleš Křeček.

Na testy nepustí vládní omezení aktivit. „Testy byly vzhledem k situaci ve státě zrušeny. Zatím je máme posunuty na úterý dvanáctého, ale i to je pochopitelně s velkým otazníkem,“ pokračuje trenér s tím, že hráči se tak nadále připravují podle individuálních plánů.

Co se zatím nemění je společný ostrý start přípravy. „Snad se nic dalšího nestane a v pondělí se vrhneme do tréninku,“ přitakává Křeček.

Od prvních okamžiků muselo vedení Vysočiny i trenéři pracovat s tím, že se nebudou moci poměřit s elitními tuzemskými celky. Původní herní plán tak obsahoval zápasy se soupeři z druhé a třetí ligy. „Po znemožnění přípravy s ligovými týmy, kteří rozehrají svoji soutěž už příští týden, jsme si samozřejmě naplánovali zápasy podle možností našich i soupeřů. Ale teď je to zase jinak,“ vzdychá kouč Vysočiny.

Situace výrazně ovlivňuje pátý epidemiologický stupeň. „My totiž nesmíme hrát ani s amatérskými celky. To znamená od třetí ligy dolů. A nějaké zápasy s celky MSFL jsme měli v plánu. Takže další komplikace,“ prozrazuje jihlavský lodivod.

Ale ani to ještě není všechno. Není totiž jisté, že se uskuteční alespoň zápasy s druholigovými rivaly. „Vláda vydala přes LFA rozhodnutí, že všechny týmy musí mít před přípravnými zápasy PCR testy. Takže klub, který by chtěl odehrát dejme tomu deset zápasů, to bude stát třeba tři sta čtyři sta tisíc korun. Takže my teď řešíme, kolik zápasů odehrajeme, jestli vůbec nějaké. Otázka bude i soupeřů, zda do toho půjdou… Momentálně jsem hodně skeptický a odhaduji, že v lednu neodehrajeme ani jeden zápas.“

A nic dobrého nevěstil ani středeční výhled z okna. „Doufám, že dnešní stav nebude nijak trvalý. Za poslední tři roky v Ústí nad Labem jsem sníh vůbec nezažil,“ pousmál se devětačtyřicetiletý kouč. „Ale je mi jasné, že na Vysočině je to jiné a bude to tady v lednu a únoru komplikovanější. Vždy jsem se snažil co nejvíce využívat přírodní hřiště, ale to tady asi moc nehrozí. Počítám s tím, že budeme hlavně na umělce.“

Současná situace je pro všechny velkou výzvou. Kdo se se ztíženými podmínkami vyrovná nejlépe, bude na jaře úspěšný. Vysočině k tomu ale přibyl ještě jeden rébus.

Po očekávaném odchodu Tomáš Smejkala do nejvyšší soutěže musí nalézt nového lídra týmu. „Jeho náhradu řešíme dnes a denně. Nemyslím si, že přivedeme hráče, který nahradí jeho čtyři góly a deset asistencí. Snažíme se přivést hráče na post, který Tomáš hrál, ale získat jeho kvalitu by bylo pro náš klub hodně složité. Poradit si tak musí především stávající tým jako celek a jeho produktivitu převzít ostatní hráči,“ uzavírá první letošní, poměrně pochmurné vyprávění Křeček.

Smejkala nahradíme, věří Vaculík



Největším jihlavským otazníkem pro jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bude nahrazení špílmachra Tomáš Smejkala. Ten si v zimě z řady prvoligových nabídek vybral tu jabloneckou a na severu Čech rozšířil enklávu bývalých hráčů Vysočiny. „Zájem předních českých klubů o Tomáše byl opravdu značný,“ netajil předseda představenstva jihlavského klubu Lukáš Vaculík.

Ten v rozhovoru pro klubový web už po skončení podzimní části sezony naznačil, že s odchodem Smejkala počítá jako s hotovou věcí. „Jsme přesvědčeni, že právě nyní nastal pravý čas, aby se Tomáš ve fotbalové kariéře posunul. Druhou ligu už sportovně přerostl a my mu nechceme bránit ve vývoji,“ uvedl Vaculík.

Jak ale kompenzovat Smejkalovu výraznou roli v týmu? „Věřím, že Tomáše dokážeme nahradit a sezonu důstojně dohrajeme i bez něj. O jeho gólový přínos a roli lídra ofenzívy se musí podělit jiní hráči,“ má jasno bývalý kapitán Vysočiny. „Potenciál rozhodně mají Fares Shudeiwa, Adam Ritter, Luis Arroyo, Lukáš Červ, Jarda Peřina nebo Radek Křivánek. Další dva ofenzivní hráči by náš kádr měli v brzké době doplnit. A samozřejmě gólový přínos očekáváme od uzdraveného Standy Klobásy.“