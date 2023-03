Matěji, jak se dostal do Jihlavy? V zimě jsem řešil svoji budoucnost, když přišla nabídka od agenta. Rád jsem přesun do Jihlavy přijal.

Matěj Vlk

narozen: 30. 8. 2002

fotbalový obránce

kariéra: SK Polaban Nymburk (2009-2016), FK Mladá Boleslav (2016-2022), FC Vysočina Jihlava (hostování na jaro 2023)

podzimní bilance: Mladá Boleslav B (ČFL), 15 zápasů,

2 góly

Posunem z ČFL do druhé ligy jste korunoval povedený podzim…

Mým cílem bylo začít hrát vyšší soutěž a získat další zkušenosti pro moji kariéru.

Přišel jste jako krajní obránce. Hrál jste vždy zezadu?

Kdepak. Začínal jsem jako střední záložník. Časem jsem se posunul na kraj a později na pozici beka.

Jste již na svém místě plně adaptován?

Tahle pozici mi vyhovuje, nastupovat na místě beka mě baví. Rád zaútočím i jako falešné křídlo. Doufám, že to tady po mně bude trenér chtít. (úsměv)

Do Jihlavy jste přišel pouze na jaro bez opce. Plánujete návrat do Mladé Boleslavi?

To je můj jasný cíl. Určitě se poperu o možnost posunu do ligového týmu Mladé Boleslavi.

Jaká bude mít na jaře ambice Vysočina?

Určitě se budeme chtít posunout v pořadí výše. Že bychom naopak měli hrát o záchranu, s tím vůbec nepočítám.

Výsledky v přípravě nebyly vůbec špatné. Těšíte se již na start jarní části?

Myslím, že zimní příprava nás, mě tedy zcela určitě, pozitivně naladila na jarní zápasy. Už se opravdu moc těšíme na ligu.

Ve Vysočině je mladý kádr s pouze dvěma zkušenými hráči. Jak se v takovém týmu cítíte?

Musím říct, že mi kolektiv v Jihlavě ohromně sedl. Jsou tady všichni fajn. V začátku mi se vším pomáhali, je tady úžasná parta.