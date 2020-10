V Brně se střetly celky, kterým vstup do nového ligového ročníku shodně vyšel určitě hůře, než čekaly. První poločas tomu napovídal, šance se prakticky nerodily, odvíjela se vyrovnaná hra. „My ale ve špatném psychickém rozpoložení nejsme,“ odmítá trenér Vysočiny Aleš Křeček. „Sice jsme posledně prohráli v domácím prostředí s Prostějovem a nenavázali jsme na dvě vítězství venku, ale atmosféra v týmu se nedá považovat za špatnou.“

To bylo patrné ve druhém poločase, kdy hráči Vysočiny ještě přidali a favorita zatlačili do defenzívy. „Chtěli jsme hrát aktivně, ne jenom bránit. Soupeře jsme presovali na jeho polovině. Stálo nás to hodně sil. Měli jsme tam ale dobré situace a brankové možnosti, bohužel jsme to nevyřešili dobře,“ popsal dění jihlavský lodivod.

Jenže domácí lavičce vyšlo střídání. V závěru přišel na hrací plochu Šimon Šumbera, který po deseti minutách hry využil nepřesnosti v jihlavské rozehrávce a rozhodl. „Hráčům jsem po utkání v kabině vysekl poklonu,“ uvedl hořce Křeček. „Když budeme takto pokračovat dál, a vyvarujeme se takových zbytečných hrubých individuálních chyb, budeme zápasy dotahovat do vítězných konců. A to nejenom v poháru, ale především v ligové soutěži.“

Nepřímo tak přiznal největší slabinu současného jihlavského týmu. Nedostatek herní vyzrálosti. „Práce s mladými nese s sebou specifické věci, se kterými jsem při přebírání týmu počítal,“ potvrzuje zkušený kouč. „Na jedné straně jsou hladoví, dobře se s nimi pracuje, výborně trénují. Na druhou stranu jim ale chybí zkušenosti. To se ukázalo i v Brně, kdy koncovku nezvládli. Hodně zápasů jsme měli relativně dobře rozehraných, ale nedokážeme výsledek urvat. Věřím, že s každým dalším zápasem poroste sebevědomí hráčů a zápasy, ve kterých budeme hrát dobře, dotáhneme do vítězného konce.“