Co bylo příčinou nečekané domácí porážky?

Nevím, jak toto utkání zhodnotit. Prohráli jsme si to sami. Vedeme 1:0, uděláme dvě totální chyby. Poprvé vystoupíme, je z toho penalta, červená karta a vyrovnání… Je mi z toho skoro do breku. Je to hodně smutné, jak jsme po pauze do soutěže po přerušení vstoupili.

Přitom jste měli zápas dobře rozehraný.

Bylo to podobné jako ve druhém kole doma s Vítkovicemi. První poločas o ničem, ale pak jsme se dostali do vedení a vyhráli 3:0. Teď to bylo také - druhý zápas, vedli jsme… Ale potom jsme se začali sypat. Při druhém góly byli dva frajeři v našem malém vápně sami! Celkově musím přiznat, že se ale jedná především o naši nekvalitu směrem dopředu. Nejsme schopni vstřelit víc než jednu branku. To je prostě málo.

Jak daleko bylo po zmíněné druhé inkasované brance alespoň vyrovnání?

Nevím. Asi bychom brali i bod, ale potřebovali jsme tři. Zvláště s Varnsdorfem… Já je nechci jakkoliv podceňovat, ale pro ně to jsou tři zlaté body. Přitom si nemyslím, že by byli horší. Prostě jsme to nezvládli, stejně jako předtím na Dukle. Omlouvám se fanouškům, že jsme to nezvládli.

Dvě porážky ze dvou zápasů. Jak z toho ven?

Doufám, že na nás nepadne nějaká deka a Líšeň a Hradec Králové v dalších zápasech skolíme. Nesmíme ale předvést takovýto výkon. Je potřeba, abychom to odjezdili po zadku, a když to nepůjde fotbalovostí, tak prostě silou.

Situace ale není nijak růžová.

To je pravda. Nevím, jestli máme vůbec nějaké stopery do dalšího zápasu. Petr Tlustý, náš elitní stoper, se zranil, Kája (Karel Pojezný) dostal červenou… Jsem z toho úplně hotovej.

Za svůj výkon se ale stydět nemusíte. Byl jste hodně aktivní, dal gól. Jak těžké byly osobní souboje s obranou soupeře?

Především souboje s Kouřilem byly těžký. On je urostlý, ale já mám na něj výhodu v rychlosti. Jednou jsem mu utekl, dal jsem to bohužel vedle. Ale celkově jsme toho měli strašně málo. My se vůbec nedostaneme do stran, jak jsme to dřív hrávali, a sypali to do vápna. Já nejsem schopen udělat tři čtyři frajery v útočném pásmu, naopak ve vápně dokážu dávat góly. Ale my ten balón do vápna vůbec nedostaneme.

Trenér Radim Kučera o utkání

"Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Jenže my jsme ten zápas totálně nezvládli. Nemá cenu to svalovat na jednotlivce, jako mužstvo jsme vůbec nevypadali dobře. Neviděl jsem tam žádnou rvavost, zarputilost, hlad po třech bodech. Nevím, z čeho to pramenilo. Byli jsme úplně bez šťávy, bez dobrého pohybu, bez kombinace. Nabídli jsme prostě málo a tahali jsme v utkání za kratší konec."