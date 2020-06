Jak jste si užil svůj první zápas v základní sestavě Vysočiny?

Byl jsem moc rád, že jsem od trenéra dostal důvěru, potěšilo mě to. Zápas jsem si užil hodně, vždyť je to takový splněný sen. V podstatě jako odchovanec klubu jsem prošel až do A týmu. Doufám, že se brzy dočkám další šance.

Zápasy jdou nyní v rychlém sledu za sebou, mluvil jste již s trenérem Kučerou o svém výkonu? (Rozhovor vznikl v pátek v poledne – pozn. autora.)

Nic konkrétního mi neříkal.

Fares Shudeiwa

narozen: 11. května 2002

fotbalový záložník

kluby: FŠ Třebíč, FC Vysočina Jihlava

debut v A týmu: 25. 5. 2020 (Dukla - Jihlava 2:1, nastoupil v 81. minutě)

Pro vás osobně bylo utkání s Viktorií Žižkov asi slavnostnější, ale konečný výsledek zapadl do šedi posledních výkonů Vysočiny. Jak vnímáte současnou situaci týmu?

Já jsem v týmu teprve krátce, takže všechno okolo je pro mě zcela nové. Samozřejmě, že poslední výsledky jsou nepříjemné pro všechny. Na vítězství čekáme opravdu dlouho.

Pomoci zlomit sérii nezdarů jste mohl i vy. Čtvrt hodiny před koncem utkání jste se ocitl v dobré pozici, míč po vaší hlavičce šel ale vedle. Mohl jste v té situaci udělat něco jinak?

Musím přiznat, že jsem to ještě neviděl na videu. Možná jsem tam měl prostor hrát to na dva doteky… Ale domnívám se, že jsem zvolil dobré řešení, jen jsem ten míč špatně trefil. Chtěl jsem to nacpat k tyči, ale šlo to vedle.

Dovedu si představit, že pod tíhou sedmi zápasů bez vítězství není v kabině příliš veselo. Kdo snáší tuto situaci hůře? Starší zkušení hráči, nebo vy, mladý začínající hráč?

Podle mého tam není žádný rozdíl, jestli je někdo mladší nebo starší hráč. Všichni jsme jeden tým, a když sedmkrát nevyhrajete, tak to doléhá na všechny stejně.

Říkal jste, že jste v podstatě odchovancem Vysočiny. Kde jste tedy poprvé začínal s fotbalem?

Já jsem začínal někdy v šesti letech ve FŠ Třebíč. Ve čtrnácti jsem potom přestoupil do Jihlavy, kam jsem šel do fotbalové akademie. Ve Vysočině jsem potom prošel všechny kategorie až do devatenáctky. Od té koronavirové pauzy jsem členem A týmu.

Prošel jste nějakými reprezentačními výběry?

To bohužel ne, protože já jsem získal české občanství až před rokem.

Jaké máte osobní fotbalové cíle?

Nejbližším cílem je prosadit se častěji do základní sestavy áčka. To není vůbec jednoduché. Musím neustále dokazovat, že mám na to výkonnost. Postupem času bych chtěl být stabilním hráčem ligového týmu Vysočiny.