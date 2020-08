Na začátek to nebylo špatné. Fotbalisté FC Vysočina v prvním přípravném duelu na nový druholigový ročník sice prohráli 0:1 s Pardubicemi, ale trenér Aleš Křeček našel na duelu hraném v Hlinsku i pozitiva.

Trenér Aleš Křeček (v červeném) poprvé vedl FC Vysočina v utkání. Výkon ho potěšil, porážka 0:1 nikoli. | Foto: FC Vysočina Jihlava

Utkání rozhodla jediná gólová akce, o kterou se necelou čtvrt hodinu před koncem postaral pardubický Ewerton. "Měli jsme míč pod kontrolou, ale po zbytečné ztrátě šel soupeř do brejku. Ten jsme ještě zastavili, ale po dalším centru se to protečovalo až do branky," popsal rozhodující moment trenér Jihlavy Křeček.