Na rozdíl od přípravných zápasů se Jihlavě daří zvládat vstupy do utkání. I proti Chrudimi byla od začátku aktivnější tým a po gólech Šimona Gabriela a Farese Shudeiwy šla do kabin s dvoubrankovým náskokem. ,,Byli jsme hned od úvodu aktivní, dařila se nám kombinace. Naše aktivita vygradovala vstřelenou brankou ze standardní situace. Po přesném centru z křídelního prostoru jsme se pak brzy prosadili podruhé,“ pochvaloval si jihlavský kouč.

Ve druhé půli se situace obrátila a víc šancí měla domácí Chrudim. Několik velkých příležitostí však neproměnila, snížit se jí podařilo až v sedmasedmdesáté minutě. Kýženou druhou branku už však nevstřelila. „Ve druhém poločase jsme se snažili dohnat to, co jsme ztratili v první půli. Ale nestačilo to, prvních pětačtyřicet minut se nám nepovedlo a to rozhodlo. Kdybychom hráli stejně jako v druhém poločase, tak to byl jiný zápas,“ bilancoval chrudimský kapitán Jan Řezníček.

Právě na obraz druhé půle si stěžoval jihlavský kouč Kameník. Jeho hráči se totiž místo poklidného dohrání zápasu museli o výhru stresovat do posledních minut. „Zbytečně jsme ztratili výšku postavení a začali dělat chyby v rozehrávce. Soupeř zjednodušil svou hru, začal nakopávat balony nahoru a my jsme měli problém získat odražené míče,“ popsal stratég.

Téměř tisícovka diváků proto sledovala nervózní závěr utkání, kdy se Jihlava bránila ze všech sil. Tři body už však uhlídala. „Jsme smutní, že jsme prohráli. O poločase jsme chtěli kluky vyhecovat, měli jsme vyloženou šanci v první minutě druhého poločasu. Kdybychom ji proměnili, mohlo vše vypadat jinak,“ spekuloval trenér Chrudimi Radek Kronďák.

Vysočina Jihlava je tak i po třech kolech v lize neporažená, víc bodů má jen stoprocentní Líšeň. Svůj povedený start do soutěže budou v sobotu jihlavští fotbalisté potvrzovat na hřišti Karviné, kterou osmkrát v řadě neporazili. Ještě předtím však začnou svou pohárovou pouť MOL Cupem, ve středu se představí ve Žďáru nad Sázavou.

MFK Chrudim - FC Vysočina Jihlava 1:2

Poločas: 0:2.

Branky: 77. Firbacher – 36. Gabriel, 45. Shudeiwa.

Rozhodčí: Adámková - Hurych, Pochylý.

Žluté karty: Látal – Shudeiwa, Piško, Křivánek, Gabriel.

Chrudim: Floder - Koželuh, Hašek, Harušťák, Jančura (58. Kesner) - Řezníček - Vrána (69. Juliš), Záviška, Průcha, Kodýdek (81. Látal) - Jedlička (Firbacher).

Jihlava: Jágrik – Křišťál, Vedral, Gabriel, T. Svoboda (78. Tall) – Křivánek (69. Fila), Shudeiwa, Zoubele (69. Ogiomade), Piško, Lacko (32. Araujo-Wilson) – Selnar (78. Peřina).