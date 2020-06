Televizní zápas v dubnu loňského roku nabídl sedmibrankovou přestřelku a ohromný výbuch favorizovaného týmu. Zachraňující se Chrudim prohrávala v poločase s Jihlavou 0:1 a hostům si zřejmě zdálo, že se domácí už porazí sami.

Jenže vstup do druhého dějství vyšel chrudimských hráčům famózně a po čtvrt hodině hry vedli 3:1. Tisícovku rozradostnělých fanoušků sice ještě stačili na chvíli Jihlavané ztišit vyrovnávací brankou v sedmaosmdesáté minutě, jenže ani to na body nestačilo.

V poslední minutě domácí znovu udeřili a senzačně zvítězili. „Totální výpadek mužstva, vůbec to nechápu,“ hlesl tenkrát trenér Radim Kučera.

Vysočina se trápí

Letos jihlavský tým nemíří do Chrudimi jako výrazný favorit. Domácí dlí v bezpečí klidného středu tabulky a mají aktuálně vynikající formu. Po porážce v Třinci dokázali vyhrát dvakrát v Praze (na Žižkově 1:0, na Vyšehradě 3:1), mezitím doma obrali o bod i Hradec Králové (2:2).

Naopak Vysočina se trápí, čtyři kola nevyhrála, naposledy rovněž remizovala s Hradcem Králové. Na týmu je patrná nervozita. „Ale frustrace po Hradci byla nejmenší,“ tvrdí útočník Stanislav Klobása. „Měli jsme proti sobě kvalitní tým, proti kterému jsme byli, podle mě, lepší. Bohužel jsme zápas nedovedli do vítězného konce.“

Klobása je sice nejlepším střelcem soutěže, ale spoluhráči mu moc nepomáhají. V posledních čtyřech zápasech zaznamenali vždy po jednom gólu. „Nedostáváme se pořádně do zakončení. Také proti Hradci jsem měl jedinou šanci já. A to jsem byl ještě v presu mezi dvěma hráči soupeře,“ uvědomuje si Klobása, kterého také straší vzpomínka na poslední výlet do Chrudimi: „Vloni jsme tam prohráli, dostali jsme čtyři góly,“ ihned si připomene.

Podobný výsledek si ale jihlavský snajpr nepřipouští. „Musíme zopakovat výkon jako proti Hradci a získat tři body,“ vyhlašuje jednoznačně.

Čtvrteční duel Chrudim - Jihlava začíná v sedmnáct hodin.