A jak je zhruba deset dní před začátkem nové sezony spokojený trenér FC Vysočina? „Příprava byla krátká a velmi intenzivní. Soustředili jsme se především na to, abychom celý mančaft co nejlépe připravili na ligový start,“ popisoval pro klubový web David Oulehla.

Slovo připravenost je na místě, protože kádr prošel řadou změn. V kolonce odchodů jsou jména jako Svoboda, Vedral, Piška či Shudeiwa. „Hráči, kteří tu byli už dlouho, potřebovali nový impuls. Stejně tak potřeboval i celý kádr poněkud oživit. Věřím, že kluky, kteří odešli, dokážeme nahradit nově příchozími hráči,“ vyslovil své přání.

V podzimním kádru FC Vysočina by se měla nově objevit jména krajního obránce Michala Hoška, stoperů Davida Štětky a Maximiliena Boussoua, stejně jako středního záložníka Sadiqa Abdulfataia.

U dalších testovaných hráčů se brzy rozhodne. „Útočník Smutný je zajímavým typem hráče, u něj není vyloučené, že o něj budeme usilovat. Stoper Fobassam se po testu vrátil do Německa, jeho další budoucnost je otevřená. Pokud jde o navrátilce z hostování, tak Labaran za ten rok, co nastupoval v dresu divizní Polné, udělal velký výkonnostní skok. Mohl by promluvit do sestavy i v ligových zápasech. Vítek dál bojuje o udržení v kádru, který se ještě bude krystalizovat,“ komentoval Oulehla.

Tím nepřímo naznačil, že s případnými posilami ještě není konec. „Potěšilo by mě, pokud by se v blízké době podařilo zrealizovat příchod zkušeného hráče do defenzivy, případně středu pole. Někoho, kdo by byl také pomyslným spojovatelem mezi trenéry a kabinou. Proto ještě rozhodně nejsou vyloučené další příchody,“ naznačil.

Ve čtyřech dosavadních přípravných duelech si jihlavští fotbalisté výsledkově poradili se svojí druholigovou konkurencí (Chrudim 4:0, Líšeň 3:1), naopak proti celkům z české nejvyšší soutěže, byť v obou případech po těsném výsledku (České Budějovice 3:4, Mladá Boleslav 1:2), odešli pokaždé s porážkou.

Jak výkony svých oveček kormidelník FC Vysočina hodnotil? „Líbil se mi náš výkon z první půle proti Mladé Boleslavi. Stejně tak i přibližně půlhodinový úsek zápasu s Českými Budějovicemi. Hlavně jsem ale byl rád, že jsme sehráli čtyři kvalitní zápasy proti mančaftům z našich dvou nejvyšších soutěží. Taková konfrontace, ačkoliv se na obou stranách pokaždé hodně zkouší, je nesmírně cenná,“ pochvaloval si Oulehla.