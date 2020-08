O největší překvapení se postaral svým rozhodnutím Rajmund Mikuš. Slovenský ofenzivní záložník neprodloužil smlouvu a odchází do Karviné.

To trochu jihlavské vedení mrzí. „S Rajmundem jsme původně byli domluvení na prodloužení jeho působení v FC Vysočina. Před podpisem nové smlouvy nás zaskočil tím, že chce odejít do Karviné, kde bude hrát první ligu a bude mít i lepší finanční podmínky. S karvinskou nabídkou jsme souhlasili,“ uvedl na webu sportovní ředitel klubu Lukáš Vaculík.

A nebyla to poslední čtvrteční zpráva o změnách v kádru. Chvíli po odchodu Mikuše zveřejnil jihlavský klub další dvě ztráty.

Jan Javůrek po dvou letech v dresu FC Vysočina přestupuje do Třince. Roman Čáp bude hrát za třetiligový Chlumec nad Cidlinou. „Honzův odchod je součástí přestavby a omlazení našeho prvního mužstva. V Třinci uzavřel smlouvu dlouhodobější, což je pro starší hráče určitě důležité,“ reagoval Vaculík a dodal: „U Romana jsme věřili, že v našem klubu prodlouží smlouvu a dokáže se prosadit do užšího kádru. Bohužel, rozhodl se zvolit vyzkoušenou cestu a my jeho stanovisko akceptujeme.“