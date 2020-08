Však také trenér Staré Říše Luděk Kovačík i přes porážku 1:4 svěřence jenom chválil: „Naši hráči ukázali morálku a přesvědčili se, že když do toho něco dají, mohou ze hřiště odcházet z hlavami nahoře. Já je musím za výkon pochválit. Každý hráč se vydal ze všech sil, za to je jim potřeba poděkovat.“

Vysočina se dostala do vedení poměrně brzy, když po patnácti minutách vymetl šibenici Lukáš Červ. Oddechnout si ale dlouho nemohla. „Jihlava byla samozřejmě po fyzické stránce daleko nad námi, ale my jsme to odehráli se ctí a trochu to i zdramatizovali gólem na 1:2,“ komentoval průběh zápasu Kovačík. „Bohužel pak přišla brzy penalta, a oni už zápas drželi ve své moci. My jsme pak neměli ani síly. Celkově to bylo po tom třetím gólu těžké. Nepůjčovali nám balon, a to se hraje špatně. Jihlava zaslouženě postoupila,“ uznal bývalý jihlavský útočník.

O těžkém zápase hovořil i autor první branky duelu. „Trenér nás celý týden upozorňoval na to, že přijdou lidi, bude to jízda, tvrdá hra. To se všechno potvrdilo,“ uznal Červ. „Po inkasovaném gólu jsme se ale nezbláznili, a chvilku na to přidali další branku,“ těšilo slávistického hosta v jihlavském týmu.

Jihlavští trenéři neměli k dispozici kompletní kádr, v zápase ještě částečně prověřovali adepty základní jedenáctky. A ocenění domácím hráčům se dostalo i od nich. „Stará Říše hrála dobře, zato náš výkon nebyl úplně ideální,“ potvrdil Červ, kterého trápil také hrací povrch. „Hřiště bylo úzké, suché, hrbolaté, hodně to skákalo. My jsme se snažili, ale v kombinaci to nebylo úplně ono. V neděli proti Hradci Králové to ale bude úplně jiný zápas,“ věří před vstupem Vysočiny do druholigové soutěže.

