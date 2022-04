Důležité body, těší výhra Selnara. Chyběla nám ale větší odvaha, dodal Kameník

/VIDEO/ Posun do horní poloviny tabulky. Netradiční složení sestavy, ofenzivní styl hry, řada neproměněných šancí. Zajímavé utkání bylo naservírováno fanouškům v sobotním utkání 25. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi Vysočinou a Prostějovem. Duel nakonec rozhodla trefa hostujícícho Zukala do vlastní branky, která přinesla další tři body do jihlavské pokladničky. „Důležitá výhra,“ pokýval hlavou středopolař hlavy Jakub Selnar.

Trenér Jan Kameník hodnotí vítězství Vysočiny nad Prostějovem. | Video: Deník/Karel Líbal