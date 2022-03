Ve druhém poločase již byli Brňané dominantnější a přidali další dvě branky. Pro domácí opět trošku smolné. Na 2:0 pro hosty zvyšoval do vlastní branky právě Lacko.

Zbrojovka vyhrála v Jihlavě, cestu za triumfem načala šouravka Blechy

Pečeť na krutý výsledek přidal z penalty zkušený Řezníček. „Byl to vlastní gól, ale on to dával do prázdné brány. Chyba se předtím stala ve středu hřiště. Penalta za mě byla,“ nevymlouval se Lacko.

Co další řekl ke zpackanému duelu zkušený středopolař si poslechněta v našem videu.