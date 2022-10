Vysočina po čtyřech porážkách a poslední remíze propadla do druhé poloviny tabulky. Trenér Jan Kameník na tiskové konferenci po duelu s Prostějovem připustil, že současnou situaci neprožívá moc dobře. „Cítím se nekomfortně. Ale říkal jsem to i hráčům. Abychom měli hlavy dole, nebo že máme problém, to ode mě nikdy neuslyší,“ zůstává přesto bojovně naladěn.

Současnou krizi nepovažuje Kameník za nic neobvyklého: „Dostali jsme se do nepohody, nekomfortní situace, se kterou musíme umět zacházet a naučit se ji zvládat. Stále jsme ještě mladým týmem, který zkušenosti sbírá. A tohle nás může jenom posílit. Musíme si tím prostě projít, byť to není není pro nikoho jednoduché. Je pravdou, že takové situace k fotbalu patří. My si jí teďko projdeme a o to budeme v dalším období silnější,“ věří trenér Vysočiny.

V našem videu si dále můžete poslechnout trenérovo hodnocení zápasu s Prostějovem a vyjádření, zda neuvažuje o návratu stopera Vedrala do útoku.