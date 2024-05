Mnohem více jej stále ještě trápí předchozí duel. To Speřice vedly v Polné 2:0, navíc měly chvíli před půlí výhodu pokutového kopu. Ten ale neproměnily a po změně stran se rozjetému Slavoji povedla otočka na 3:2.

Takové momenty se leckdy označují jako zlomové. „Může to tak být. V první půli jsme hráli velice dobře, měli jsme spoustu šancí. Polná také, ale zatímco ona asi tři, my takových pět. Penaltu nepromění i lepší týmy,“ nechtěl kouč TJ Dálnice vše svádět jen na jediný moment.

Po změně stran celek z Pelhřimovska úplně odešel. „Pro mě nepochopitelně jsme zalezli a v podstatě jen čekali, co domácí udělají. Po prvním vstřeleném gólu byla Polná na koni a v závěru nás přejeli,“ mračil se.

Situace nyní vypadá následovně. Ve druhé lize jsou na obou sestupových příčkách kluby z Moravy. To znamená, že ze tří moravskoslezských divizí by nešly o patro níž čtyři celky, ale rovný půltucet. Tedy poslední dva celky z každé skupiny.

Již takřka jistě sestupující Starou Říši by tak do krajské soutěže doprovodily Speřice. „Dokud bude šance, hodláme bojovat. Na Pelhřimov s Břeclaví ztrácíme tři, resp. čtyři body. Vidím to, že bude potřeba z těch pěti kol, co nás čekají, asi získat devět bodů,“ přemítal Holenda.

Zřejmě klíčový zápas čeká na jeho mančaft následující sobotu, kdy se představí na půdě podobně ohrožené Břeclavi. „Dá se říci, že tenhle zápas hodně napoví. Pokud tam prohrajeme, domácí budou blízko záchraně. Ale člověk si moc nevybere, pak máme Ždírec se Žďárem, to jsou těžcí soupeři,“ komentoval.

Možnou výhodu vidí lodivod TJ Dálnice v losu pro závěrečné kolo. „Doma přivítáme béčko Líšně, kdy hráči jejich druholigového áčka už budou na dovolené. Navíc naše hřiště by jim nemuselo sedět.“

Zasáhne ještě do závěru ročníku klíčový útočník Pavel Svoboda? „Pokud bude zdravotně v pořádku, tak ano. Nyní je to tak na osmdesát procent. Ale Pavel to ještě chce zkusit a my budeme jen rádi, když půjde. Stavem kolena je ale limitovaný,“ nepopíral Holenda.

S KÝM JEŠTĚ HRAJÍ?

Břeclav (13)

ŽDÍREC N. D. (7)

Žďár n. S. (9)

Tasovice (11)

LÍŠEŇ B (3)

Tučně vytištěné zápasy odehrají fotbalisté TJ Dálnice Speřice na domácí půdě.