Záchrana je prvotním cílem, tvrdí nový trenér Staněk

Bude to jiné jaro. Po řadě let, kdy z humpolecké lavičky vysílal pokyny Ján Kubík, má Humpolec nového trenéra. Vedení klubu sáhlo do vlastních řad, Lukáše Staňka přesunul k prvnímu týmu od dorostu. A bývalý excelentní střelec to vzal jako velkou výzvu. „Jsem přesvědčený, že bych litoval, kdybych si to nezkusil. Říká se, že divizí začíná fotbal,“ svěřil se při příchodu k týmu.

Fotbalisté Humpolce (v pruhovaném). Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot