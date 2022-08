Po úvodní vysoké prohře 1:5 na půdě nováčka ze Speřic si jeho ovečky chtěly spravit chuť při domácí premiéře. Jenže původně plánovaná posílená sestava se před zápasem zhroutila doslova jako domeček z karet. „Měli jsme jít do zápasu silnější, ale opak byl pravdou,“ komentoval Veselý.

A byl také konkrétní. „Tři hráči odjeli pracovně do Španělska, obránce Svoboda pak na dovolenou. Příchod záložníka Šmerdy, jenž má ve středu pole nahradit Zbytovského, se ještě nepodařilo dotáhnout.“

To ale nebylo vše. „Kuldan nastoupil se sebezapřením a ještě v první půli musel s poraněnou achilovkou ze hry. Na místech stoperů se tak pohybovali jinak útočníci Prášil se Sklenářem. Ale i ten s velkými problémy, po zápase sotva chodil,“ mračil se.

Také proto byla taktika bystřických fotbalistů do krajského derby poměrně jednoduchá. „Vzhledem k okolnostem jsme chtěli především neinkasovat. Bohužel se nám nepodařilo čisté konto udržet ani v první půli,“ mrzelo kouče Bystřice.

Chvíli po změně stran přidal Tatran druhou branku a utkání nakonec dovedl k poklidné výhře 3:0. „Druhá branka byla zlomová. Po ní už jsme neměli sílu s utkáním cokoliv udělat,“ zmínil.

Šanci získat první body v sezoně bude mít celek ze Žďárska v neděli v Tasovicích. „Pokud se nedáme dokupy, půjde to jen velmi obtížně. Kvůli tomu ještě chceme mančaft posílit. Máme rozjednané jedno velice zajímavé jméno, pokud by to dopadlo, byla by to pro nás velká posila,“ dodal Veselý.

S nepořízenou odešli ze svého utkání druhého kola také fotbalisté Speřic. Favorizovaném Startu Brno sice statečně vzdorovali, ale na více než prohru 1:3 to nestačilo.

Trenér TJ Dálnice kvality pátečního soupeře vysoko ocenil. „Start prokázal velkou kvalitu, vyhrál naprosto zaslouženě. Na žádném postu neměli slabé místo,“ komentoval Jiří Holenda.

Přitom jeho ovečky šly deset minut před pauzou do vedení. „Škoda, že jsme jej neudrželi do poločasové přestávky. Domácí pak mohli být nervózní a možná bychom je více potrápili.“

Po pauze už brněnský celek nepřipustil žádné komplikace. „Narazili jsme na skutečnou divizní kvalitu, tenhle tým se určitě bude pohybovat na špici tabulky,“ zdůraznil Holenda.