Tatran si v sobotu pohrál se Starou Říší doslova jako kočka s myší. „V první půli ještě hosté měli nějaké náznaky, po pauze už to bylo zcela jednoznačné utkání,“ usmíval se po výhře 4:0 kouč Ždírce Michal Votava.

Mužem zápasu bylo útočné eso Tatranu. Matěj Vopršal dvě branky sám dal, tu třetí pak perfektně připravil. „Zápas mu patřil, zahrál výborně. Věřím, že se bude v dalších zápasech prosazovat ještě více,“ komentoval.

Formu autora loňských třinácti divizních branek si kormidelník Ždírce pochvaloval už před začátkem ročníku. „Matěj vypadá moc dobře, léto mu vyloženě svědčilo. Už v přípravě nasázel spoustu branek,“ pochvaloval si.

Šest branek a výborný fotbal. Derby v Třebíči diváky po všech stránkách bavilo

Se čtyřmi body patří v divizní tabulce celku z Havlíčkobrodska šestá příčka. „Ke spokojenosti mi dva body chybí. Ty jsme ztratili doma na úvod remízou 1:1 proti Velkému Meziříčí. Tam to zrovna Matějovi nepadalo. I když nakonec jsme mohli být rádi za bod, hosté totiž v poslední minutě nastřelili břevno,“ připomněl.

V dalším kole zajíždí Tatran na půdu Velké Bíteše. „Chtělo by to body z domácího prostředí potvrdit i venku, protože tabulka vypadá vyrovnaně. Na půdě béčka Zbrojovky na to ale nebylo, tam jsme byli jako na kolotoči,“ vzpomněl na prohru 0:3 před deseti dny Michal Votava.

První bodů v sezoně se dočkal nováček z Pelhřimova. Před vlastními fanoušky hladce zdolal fotbalisty Žďáru nad Sázavou 3:0. „Kluci si šli od začátku za svým cílem, v úmorném vedru chtěli víc než soupeř,“ lebedil si pro klubový web trenér FK Maraton Richard Zeman.

KRAJSKÝ POLOČAS: Na čele jsou fotbalisté Pacova a Rapotic, derby skončilo smírně

Ten po předchozím výprasku 0:5 na stadionu novoměstské Vrchoviny zdůrazňoval, že budou jeho ovečky muset přidat na důrazu a nasazení.

A hned v dalším kole se to jasně potvrdilo. „Tentokrát jsme důrazem, důsledností a poctivostí přinutili k chybám soupeře my. Výsledkem je přesvědčivý a zasloužený skalp druhého nejlepšího týmu loňské divizní sezóny,“ ocenil Zeman.