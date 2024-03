Papírovým favoritem, nejen vzhledem k výhodě domácího prostředí, ale také podle postavení v tabulce, byli hráči domácího Humpolce. „Myslím, že to bylo klasické derby. To znamená bojovné, s urputnou hrou směrem dozadu. Chyběl mu gól, který by hru otevřel daleko více. Je to škoda, protože fotbal se hraje pro lidi,“ hodnotil remízu 0:0 kouč A.F.C. Roman Veselý.

Ten měl před zápasem na okresního rivala připravené hned dvě taktické varianty. Nakolik se v neděli jeho očekávání naplnila? „Dá se říci, že naplnila. Pelhřimov byl dobře připravený, my jsme měli problém s tvorbou hry. Soupeř totiž hrál v hodně zataženém bloku, proto bylo dobývání jejich defenzivy velice obtížné, hlavně ve druhé půli. Myslel jsem, že budou hrát otevřeněji,“ přiznal.

Mrzet jej ale muselo vyloučení Peška, který obě žluté karty vyfasoval v závěrečné desetiminutovce za ostřejší zákroky. „Došlo k tomu na druhé straně hřiště, takže jsem to dobře neviděl. Rozhodnutí sudího ale musíme respektovat. Každopádně je toho vyloučení škoda,“ neskrýval.

Opět pochvalovat si ale lodivod Humpolce mohl výbornou atmosféru, kterou derby mělo. „Asi jako každý bych si přál, aby bylo na každém utkání tolik diváků, pro to se přece fotbal hraje. Mohu jen zopakovat, jaká je škoda, že neviděli žádný gól. Z mého pohledu se ale jednalo o spravedlivou remízu, k vidění bylo po dvou šancích na obou stranách,“ konstatoval Veselý.

Pelhřimov při derby potvrdil, že nováčkovskou daň už dál nechce platit. „Dostatečně jsme se poučili na podzim. Proto jsme v neděli hráli z bloku a zaměřili se na pokrytí klíčových hráčů Humpolce na čele se Savim,“ sdělil trenér Richard Zeman.

Jeho ovečky hrály ze spíše defenzivnějšího bloku. „Bylo to remízové utkání, v němž ani domácí nechtěli otevřít hru. Možná jsme i více šancí měli my, ale nás pro změnu podržel gólman Leška. Bod bereme, ale myslím, že mohli být klidně i tři,“ neskrýval.

Přitom hosté nešli do zápasu v ideálním rozpoložení. „U některých hráčů se objevily zdravotní problémy. Hlavně do defenzivní řady jsme museli sáhnout. S přístupem i výkonem jsem ale mohl být spokojený,“ pochvaloval si.

A atmosféra derby? „Myslím, že návštěva byla pěkná, škoda jen, že nepadl žádný gól. Na začátek jara to ale nebylo špatné představení,“ dodal Zeman.