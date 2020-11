Pak se ale přece jen rozpovídal. „Jako hráč jsem takových zápasů zažil nespočet. Žďáru se nedařilo, dostal i naloženo, ale ne proto, že bychom jeho hráče chtěli zlikvidovat,“ uvedl.

Tvrdí, že hrát od podlahy je někdy nutnost. „Ať to tak ve Žďáru vidí, mají na to právo. Do utkání nechodíme s tím, že chceme soupeře zranit. Nakopat je potřeba, protože fotbal je chlapský sport. Tím se buduje i pozice na hřišti během utkání,“ vysvětlil Lukáš Staněk.

Ostatně také Humpolec dostal na podzim naloženo. Hned po zápase ve Žďáru. „Doma z Hodonínem jsme sehráli podobné utkání. Náš výkon nebyl špatný, ale soupeři se to prostě povedlo. Využil šance. My jsme navíc museli pětkrát střídat z donucení. To je ale fotbal,“ pokrčil rameny.