Trenér Bystřice musel před utkáním řešit velké komplikace s množstvím absencí. „Šanci dostali někteří kluci z béčka a dorostu,“ přiznal Oldřich Veselý.

Na hřišti to ovšem příliš poznat nebylo. „Naše hra nebyla taková, jak jsem si představoval. Přesto jsme mohli jít v první půli do vedení, jenže Žila mířil hlavičkou vysoko nad. Takové šance přitom normálně proměňuje,“ kroutil hlavou kouč havlíčkobrodského Slovanu Josef Soural.

Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Bystřice dál spoléhala především na pozornou defenzivu. „Měli jsme tam některé brejkové situace, které se rozhodně daly vyřešit lépe. Konečná remíza je ale spravedlivá. Kluky musím pochválit za abnormální bojovnost,“ ocenil kormidelník Bystřice.

S tímto hodnocením souhlasil také jeho kolega. „V úplném závěru jsme měli po podklouznutí domácího obránce možnost brejku tři na jednoho. Bohužel to hráči vyřešili špatně. Vyhrát jsme si ale asi nezasloužili, nerozhodný výsledek odpovídá průběhu hry,“ potvrdil Soural.

Smrtící start druhého poločasu

První poločas v Lanžhotě skončil výsledkem, se kterým se ještě z pohledu ždíreckých fotbalistů dalo něco udělat. „Setkali jsme se s kvalitním soupeřem, který šel do vedení. My jsme měli také nějaké šance, ale museli jsme dávat pozor. Lanžhot z jakýchkoli nepřesností nebo ztráty byl nebezpečný,“ uznal ždírecký kouč Martin Slavík, který tak se svými svěřenci vyšel z kabiny s odhodláním, že mohou s výsledkem ještě něco udělat.

Jenže po třech minutých druhé půle přišel rozhodující moment zápasu. Během dvou minut zápasu Ždírec dvakrát inkasoval. „Vstup se nám vůbec nepovedl. Než jsme se vzpamatovali z jedné branky, tak jsme inkasovali druhou,“ kroutil hlavou Slavík. „Chvilku jsme byli opaření, ale i tak jsme se začali ke konci zápasu nadechovat ke změně,“ dodal.

Jenže snížení přišlo až v 80. minutě, kdy Vopršal obral stopera o balon a zakončil. Jenže další branky už nepřišly, a to i proto že Fikarovi i Mrázkovi chyběli jen centimetry ke skórování. „Musím ale uznat, že soupeř byl hodně kvalitní a v součtu všeho vyhrál zaslouženě,“ potvrdil Slavík, který ale má starosti se sestavou. „Bylo to hodně náročné, hráli jsme neděle, středa, neděle. Navíc máme hodně absencí, na lavičce jsme měli jen jednoho stoprocentně připraveného hráče,“ přiblížil situaci ždírecký lodivod, kterého trápí, že kvůli dvoutýdenní pauze způsobené karanténou, přišli o celou letní přípravu. „Nemůžeme se na to vymlouvat, ale byla to hodně velká nepříjemnost. Dospělý fotbal má nějakou posloupnost a ta byla úplně zničená. Byli jsme po tom létě dobře připravení a po té pauze se to spláchlo do záchodu,“ smutnil Slavík, který má teď se svým týmem týden na to, aby se dal nějak do pořádku.

Výsledky 7. kola divize D

BYSTŘICE N. P. - H. BROD 0:0

Rozhodčí: Bělák. ŽK: 2:3. Diváci: 60. Bystřice n. P.: Petr – Vařejka, Kuldan, D. Buršík, Adamec – Š. Buršík, Padrtka, Malý, Mazel (88. Svoboda) – Čech (77. Rejzek), Sklenář (90. Kadlec). H. Brod: Soukal – Štědrý, Dočkal, Turek (31. Dejl), Malimánek – Pabousek (74. Časta), Kučera, Bajer, Šilhart (69. Peca) - Fikar, Žila.

START BRNO - V. BÍTEŠ 3:3

Góly: 30. Dovhanyuk, 54. a 65. Musil – 33. Traxl, 55. Sznapka, 60. Krula. Rozhodčí: Krondráf. ŽK: 2:3. Diváci: 350. Poločas: 1:1. Velká Bíteš: Pelán – Pavel Loup, Mrňa, Novotný (65. Asami), Urbánek – Dufek (49. Bartoš), Merdita, Sznapka, Šimončič – Traxl (81. Macek), Krula (76. Ondrák).

LANŽHOT – ŽDÍREC N. D. 4:1

Góly: 12. a 89. Sabler, 48. a 50. Kleiber. Rozhodčí: Hanák. ŽK: 0:1. Diváci: 550. Poločas: 1:0. Ždírec n. D.: Konrád – Pelikán, Mrázek (89. Dočekal), Pavlas, Málek – Fikar, P. Novotný, Najman (69. Klimeš), J. Novotný (86. Soukup) - Vopršal, Felkl (73. Bureš).

BŘECLAV - SLAVOJ POLNÁ 1:0

Gól: 38. Kriston. Rozhodčí: Dorotík. Bez ŽK. Diváci: 110. Poločas 1:0. Slavoj Polná: Čermák - Haala, Holub, Navrátil, Pecina - Šimek, Svoboda, Voráč (79. Voráček), Šerý, Drápela (59. Procházka) - Apfelthaler (65. Pernička).

TASOVICE - ST. ŘÍŠE 4:1

Góly: 56., 64. a 84. Rygl, 60. Dítě - 67. Kvych. Rozhodčí: Hudec. ŽK: 2:2. Diváci: 220. Poločas 0:0. Stará Říše: Jícha - Chramosta, Cejpek (71. Gnahore), Cipruš, Heide - Švarc, Svoboda, Kvych, Pokorný - Nehyba (71. Bulant), Vacek.

ŽĎÁR N. S. - HUMPOLEC 1:4

Góly: 89. L. Trojánek - 3. a 81. Dalík, 8. a 51. Tomovič. Rozhodčí: Galář. ŽK: 3:3. Diváci: 320. Poločas: 0:2. Žďár n. S.: Jícha – Peňáz, T. Trojánek, Fiala – Švoma, Vitásek, Sodomka (85. Růžička), Klouda (46. Vokoun, 67. Severa) - Kunstmüller, Henzl (46. L. Trojánek), Kovář. Humpolec: Kříž – Pecha, Luňáček (85. Maršík), Šerý (87. Podoba), Dalík (82. Pikl), Tomovič, Kopic, Řezáč, Zástěra, Pešek, Koloušek.

HODONÍN - BRNO B 1:3.