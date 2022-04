Nejprve ovšem začneme u předposledního celku tabulky. Fotbalisté Ždírce nad Doubravou v neděli doma zdolali Břeclav 3:0. Byla to teprve jejich druhá výhra v tomto ročníku. „Hodně se mi ulevilo, protože první půle skončila bez branek, byť jsme v ní měli opět spoustu šancí. Naštěstí jsme to po změně stran konečně zlomili,“ usmíval se spokojený kouč Tatranu Michal Votava.

Neměl obavu, že zápas nakonec bude mít podobný průběh, jako ty předchozí, nepříliš úspěšné? „Snažím se být pořád pozitivní. Ale je pravda, že když jsme zkraje druhé půle zahodili další obrovskou šanci, už se člověku vkrádají do hlavy všelijaké myšlenky,“ neskrýval.

Tatranu navíc vyhovoval styl hry jihomoravského celku. „Břeclav chtěla hrát za každé situace fotbal, z tohoto pohledu to pro nás byl ideální soupeř. Vůbec nenakopávali dlouhé balony, to nám vyhovovalo,“ přiznal.

VIDĚLI JSME: Jako v Lize mistrů! Na utkání Borů s Bobrovou byly televizní kamery

Klíčová byla vedoucí branka Štukhejla krátce před uplynutím hodiny hry. „Po ní jsme trošku zalezli, ale jakmile jsme přidali druhou trefu, bylo rozhodnuto,“ popisoval Votava.

Konto klubu z Havlíčkobrodska se tak rozrostlo na jedenáct bodů. Na nejbližší soupeře v tabulce, Starou Říši a Žďár nad Sázavou, ztrácí Ždírec čtyři, resp. šest bodů.

Zdá se, že tato trojice, plus poslední Polná, si to rozdá o záchranu. „Před týdnem jsme hráli se Starou Říší, která má podle mého jeden z nejkvalitnějších týmů v soutěži. Proto si myslím, že půjde nahoru. Na dálku si to tak podle mého rozdáme my se Žďárem a Polnou,“ předpovídal.

Kolik bodů bude k záchraně potřeba, o tom lodivod Ždírce nechtěl spekulovat. „Těžko říci, ale vychází mi to tak, že náš bodový zisk budeme muset ve zbývajících osmi kolech zdvojnásobit. Především zápasy proti dalším celkům z Vysočiny budou klíčové,“ dodal Votava.

Polná slaví první divizní výhru. Vyšlápla si na Žďár nad Sázavou

Premiérového vítězství v této sezoně se v neděli dočkali fotbalisté posledního Slavoje Polná. Žďár v krajském derby zdolali 2:1. „Vyhráli jsme po osmadvaceti zápasech, tomu také odpovídala obrovská pozápasová radost hráčů v kabině. Na tu výhru jsme čekali opravdu dlouho,“ oddechl si trenér Polné Ján Kubík.

S výkonem svého celku ovšem v bezbrankové první půli nebyl spokojený. „První půle od nás nebyla dobrá. Byli jsme u všeho pozdě, prohrávali osobní souboje, báli jsme se hrát, hlavně v ofenzivě. Žďár měl dvě tutovky, při nichž nás podržel gólman,“ popisoval.

Obrat přišel po pauze. „Druhý poločas byl od nás o sto procent lepší. Přestali jsme mít respekt, nebo strach, který hráči předtím měli, ani nevím proč. Balon jsme hned z jedné dávali pryč, přitom takto se nedá hrát,“ zlobil se.

Juniorka jihlavské Vysočiny prohospodařila první půli a podlehla Znojmu

A projevilo se to rovněž ve skóre, když se dvakrát prosadila zimní posila z Běloruska, levý záložník Ilya Kazlou. „Také k němu jsem měl o poločase výtku, protože se mi zdálo, že je málo důrazný a nebyl v prostorách, kde měl být. Ve druhé půli to už bylo jiné, oba góly dal po centru z pravé strany, kdy šel do skluzu a prosadil se,“ sdělil.

Právě kvůli gólové potenci dvacetiletého hráče ve Slavoji v zimě přivítali. „Všude kde předtím hrál, Ilya góly dával. V předchozích zápasech se trošku hledal, ale to bylo o výkonech celého týmu,“ prozradil.

Cesta k záchraně ovšem bude pro Polnou ještě hodně trnitá. „Těžko hodnotit, kolik bodů bude třeba získat. Říkal jsem, že k jistotě musíme být třetí od konce, možná také předposlední místo bude stačit. Musíme hrát každý zápas na vítězství, jinak se nezachráníme,“ uvědomoval si i po první výhře Kubík.