V nezáviděníhodné situaci se ocitli před nedělním utkáním 10. kola moravskoslezské divize D fotbalisté Staré Říše. Nejen, že se jim v posledních týdnech výsledkově nedaří. Navíc přišli také o svého trenéra, Luděk Kovačík totiž po poslední porážce v Tasovicích rezignoval na svoji funkci. „Nového trenéra usilovně hledáme, ale zatím jsme nebyli úspěšní,“ prozradil předseda klubu FSC Stará Říše Miroslav Nedvěd.

Dnes již bývalý trenér klubu z Jihlavska svůj pondělní konec u mužstva nechtěl příliš rozebírat. „Nešlo tolik ani o naše výsledky, které nejsou dobré. Spíše šlo o herní stránku věci. Více bych to nechtěl řešit,“ sdělil šedesátiletý Luděk Kovačík.

Za své působení u mužstva se rozhodně nemusí stydět. Když v roce 2002 do klubu z Jihlavska, ještě coby hráč, přicházel, působil v krajské 1. B třídě. Po čtyřech sezonách přesedlal do role trenéra, v níž se mu povedlo celek postupně dovést až do čtvrté nejvyšší soutěže. V divizi Stará Říše působí nepřetržitě od roku 2013.

Kdo bude Kovačíkovým nástupcem? „V tuto chvíli nejsem schopen říci. Jednoho trenéra už jsem oslovil. Jedná se o našeho bývalého hráče, navíc z blízkého okolí. Bohužel je kvůli svému podnikání časově zaneprázdněný, takže to nedopadlo,“ sdělil předseda klubu Nedvěd.

Pokud by to bylo možné, chtěl by u týmu opět někoho, u nějž by nešlo o epizodní záležitost. „Nechceme někoho na roční anabázi. V první řadě musíme získat člověka, kdy by mančaft odkoučoval ve zbytku podzimu. Pokud se trefíme, mohl by u mužstva získat. Vzhledem k našemu postavení v tabulce je jasným cílem získat co nejvíce bodů, abychom šli do jarních bojů v co nejlepší pozici,“ dodal Nedvěd.

Změny na trenérském můstku ve Staré Říši zaznamenali v táboře jejich nedělního protivníka. Trenér Humpolce v tom ovšem velkou výhodu nevidí. „Každý, kdo hrál fotbal, ví, že taková změna muže pomoci. Někdy jen krátkodobě, jindy také v delším horizontu. Může dojít ke změně stylu rozestavení i hry, trošku z toho mám obavy,“ připustil kouč Humpolce Lukáš Staněk.

Ten by si přál, aby jeho ovečky udržely Starou Říši v současném odstupu osmi bodů. „S bodem bych byl spokojený. Pro nás teď, po zápasech proti favoritům soutěže, vlastně ročník začíná. Získali jsme zatím solidních dvanáct bodů, ještě je ale potřeba nějaké přidat,“ zdůraznil.

Pomoci by mohla i vyprázdněná marodka. „Už jsme opět kompletní a v té síle, jako na začátku. Tam se nám dařilo hlavně v defenzivě,“ připomněl Staněk.

Program 10. kola MS divize D

SOBOTA: HAVL. BROD – Start Brno (10.30).

NEDĚLE: VELKÁ BÍTEŠ – SLAVOJ POLNÁ (10.15), Břeclav – Hodonín (10.30), STARÁ ŘÍŠE – HUMPOLEC, Lanžhot – Zbrojovka Brno B, ŽĎÁR N. S. – Tasovice, ŽDÍREC N. D. – BYSTŘICE N. P. (vše 15.00).