S konečnou remízou 4:4 tak mohl být sotva spokojený. „Samozřejmě jsme s konečným výsledkem těžce nespokojení. Po celý zápas jsme vedli, dvakrát dokonce o dva góly. Jen naše velká naivita nás v závěru stála cenné vítězství,“ neskrýval.

Zkušený kormidelník celku z Pelhřimovska nemluvil do větru. O půli vedli jeho svěřenci 3:1 a měli dobře nakročeno k tomu, aby se s podzimem rozloučili vítězně. „Zápas se pro nás vyvíjel velice dobře. Ždírec musel neustále dotahovat, ale je pravdou, že po změně stran nás přece jenom přimáčkl,“ popisoval.

Fotbalisté Tatranu snížili, ale po brance Havlína necelou čtvrthodinu před koncem vedl Humpolec opět o dvě branky. „Chtěli jsme si při tlaku hostů pomoci a situaci trošku řešit střídáním. Úplně to však nevyšlo podle našich představ, to je fakt,“ přiznal Veselý.

Hosté pár minut před koncem snížili a z poslední standardní situace dokonce vyrovnali na konečných 4:4. „Bohužel hráči místo toho, aby si závěr zápasu zkušeně pohlídali, dělali úplně zbytečné chyby. Vyráběli jsme standardky a Ždírec dostali více do tlaku, z něhož pak dokázal vyrovnat,“ zlobil se.

Ani případná výhra by nic nezměnila na tom, že Humpolec přezimuje na dně divizní tabulky. Mohl se ale bodově dotáhnout na předposlední Bystřici nad Pernštejnem. „Případná výhra rozhodně mohla alespoň částečně napravit nepodařený podzim. Kvůli tomu, že jsme ale nevyhráli, je to pro nás další černá kaňka. Mohli jsme se dotáhnout na Bystřici a pro kluky by to bylo před jarem rozhodně velké povzbuzení,“ přemítal.

Hlavní příčinu podzimních nezdarů našel lodivod A.F.C. okamžitě. „Ukázalo se, že nám chyběli hráči. Chyběli nám vlastně po celý podzim a stejně tak i v tom závěru. Pokud bychom měli k dispozici ty zkušené, co nastupovali na jaře, bylo by to jiné,“ uvědomoval si trenér Humpolce a pokračoval..

„Každý zápas nám chybělo minimálně čtyři nebo pět hráčů z úspěšné jarní sestavy, kdy jsme za půlsezonu udělali jedenadvacet bodů. Jejich neúčast byla znát a nebylo čím je nahradit.“

Průběh a konečný výsledek posledního podzimního zápasu tak byl pro Humpolec celkem symbolický. „Poslední utkání vlastně symbolizovalo celý náš podzim. Musím říci, že jsem ještě nezažil takový půlrok, kdy by bylo mužstvo tak rozsekané,“ uzavřel Veselý.