Než si totiž hosté stačili uvědomit, že prohrávají, rychle vyrovnali. Pár desítek sekund nato se prosadil na druhé straně Vopršal. „Přišel od stopera dlouhý míč, gólman ho podskočil a balon se dostal k Matějovi. Byla to souhra náhod, rozhodně nešlo o nějakou vypracovanou akci,“ přiznává trenér ždíreckého Tatranu Michal Votava.

Domácí pak vstoupili do druhé půle aktivněji a vytvořili si tlak. „My jsme hráče připravovali na to, že Bohunice hrají jednoduše. Snaží se nakopávat míče a dostat tak soupeře do úzkých. Je pravda, že nás zatlačily, ale nějakou velkou šanci si nevytvořily. Byla to jen platonická převaha,“ popisuje Votava dění ve druhé půli.

Pro celek z Vysočiny měl bod cenu, a tak se dopředu moc nehrnul. „Je to určitě velmi cenný bod. My jsme také brankové příležitosti neměli,“ tvrdí Votava.

Remíza 1:1 tak sesadila Tatran Bohunice z první příčky, Votava věří, že tento počin jeho tým přetaví v úspěch v dalším kole. „Čeká nás Břeclav, která je taky nahoře. Očekávám otevřený fotbal, který nás snad bude bavit,“ usmívá se Votava.

V dalším prestižním zápase devátého kola Havlíčkův Brod prohrál 1:2 se Žďárem. O výhře rozhodl Marek Šerý, který se trefil v nastavení z přímého kopu. To už hosté dohrávali v deseti bez vyloučeného Bureše.

Rezerva Vysočiny pak dokázala dobrou herní pohodu a bez větších problémů přesvědčivě smetla Bystřici 5:1.

Tatran Bohunice - Ždírec nad Doubravou 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 35. P. Martinek – 36. M. Vopršal. Rozhodčí: Fabeš – Rosický, Terber. Diváci: 150.

Ždírec nad Doubravou: Vlček – Vopršal, Málek, Pátek (60. M. Koutný), Šrámek, J. Novotný, Fikar, Veselský (64. P. Novotný), Netolický (67. Klimeš), Pavlas, Pelikán.