V lednu převzal tým fotbalistů Humpolce po dlouholetém trenérovi Jánu Kubíkovi. Lukáš Staněk na divizní premiéru však stále čeká a dočká se jí nejdříve v srpnu. Radost z toho moc mít nemůže, ale na druhé straně čas navíc se mu může hodit. Dostal prostor vtisknout týmu svou tvář. „Každý si teď začne fotbalu víc vážit. Že ho hraje, běhá v dresu, chodí na něj lidi,“ naznačil, že v kabině teď může nalézt pro změny větší pochopení. V čem by mu mohl půlrok pomoci nejvíce?

Lukáš Staněk má půl roku k dobru, aby hru fotbalistů Humpolce dopiloval k obrazu svému. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

POSILY SI ZVYKNOU. Spolu se Staňkem v zimě do kabiny vkročily dvě nové tváře. Bývalý reprezentant Václav Koloušek a Martin Řezáč. Čas hraje pro ně, mohou se v týmu více zabydlet. Nejen po fotbalové stránce. „Poslední dva měsíce setkávání nepřály. O Vencovi ale vím, že byl s kluky hodně v kontaktu,“ všiml si a k Martinu Řezáčovi dodal: „I on do týmu po lidské stránce zapadl. Proto jsem přesvědčený, že tu zůstane. Trochu by ho to táhlo do Speřic za kamarády, ale tam hrají jen kraj. Je pořád mladý a proto věřím, že bude chtít hrát vyšší soutěž,“ vyjádřil přesvědčení.