„Chtěl zatraktivnit herní projev a hrát více kombinačně,“ plánuje bývalý útočník Jihlavy, Třebíče, Velkého Meziříčí a Humpolce.

Váhal jste nad nabídkou dlouho?

Ani moc ne. Jsem přesvědčený, že bych litoval, kdybych si to nezkusil. Říká se, že divizí začíná fotbal. Už to není vyloženě na amatérské úrovni, kdy si o víkendu jen jdete zahrát, protože vás to baví. Navíc kolem sebe budu mít ty správné lidi, od kterých cítím podporu.

Jde o vaše první angažmá v dospělé kategorii, jaká jsou očekávání?

Především se těším. Prošel jsem všechny mládežnické kategorie a budu mít možnost srovnávat, jakým směrem bych se v budoucnu chtěl ubírat.

Co vše lze v jarní části divize očekávat za změny?

Chci zatraktivnit herní projev, snažit se hrát kombinační fotbal a také zabudovat nadějné dorostence.

Jak dobře znáte tým?

V klubu působím a zápasy áčka jsem sledoval, takže dobře.

Lukáš Staněk



Věk: 44 let.



Hráčská kariéra: Dukla Hranice, Jihlava, Sparta Brno, Třebíč, Velké Meziříčí, Humpolec, Budíkov.



Trenérská kariéra: Jihlava, H. Brod, Humpolec (vše mládež).

Humpolec v zápasech doplácel na individuální chyby, byl to zásadní problém?

S tím nesouhlasím. Individuální chyby k fotbalu patří a určitě je hráči budou dělat i za mě. Do nějakého rozboru, co bylo dobře, a co špatně, se nechci pouštět, nepřísluší mi hodnotit mého předchůdce, který tady určitě odvedl velký kus práce.

Zůstává hlavním cílem záchrana?

Přesně tak, cokoliv navíc bude plus. Z dlouhodobého horizontu to ale není o tom držet divizi za každou cenu. Chceme především pracovat s vlastními odchovanci, kteří mají ke klubu vztah. Nechci aby se tady stalo něco podobného jako teď v Polné.

Hrajícího asistenta vám bude dělat exligista Václav Koloušek, který podobnou pozici zastával u béčka Jihlavy, ale na hřiště se příliš nepodíval, bude jeho role v Humpolci více hráčská?

Především bude záležet na zdravotním stavu, ale pokud bude Venca zdravý, určitě budu chtít jeho zkušenosti využít na hřišti. Umí dát hře směr, měnit její rytmus a výborně zahrává standardní situace. Navíc bude magnetem pro diváky. Známe se velmi dobře od působení u obou humpoleckých dorostů, on doteď trénoval mladší, já starší, takže z tohoto pohledu nevidím sebemenší problém.

Byl jste u zrodu jihlavského týmu v lize malého fotbalu, který byl dost mediálně sledovaný, tahle práce vás nebavila?

Nenaplňovala mě. Malý fotbal hrají kluci, kteří o víkendu normálně nastupují za kluby v tom velkém. A také tam trénují. Tady přišli jen na zápasy, takže role trenéra byla spíš o tvorbě nominace a také o přemlouvání, aby šel ten a ten a aby nás bylo dost. Navíc to cestování po republice během pracovního týdne mi opravdu nechybí.