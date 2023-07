Do jejího začátku zbývá ještě rovný měsíc. Přesto je už nyní jasné, že hlavní pozornost fotbalových fanoušků na Vysočině bude v soutěžním ročníku 2023/2024 směřována hlavně na moravskoslezskou divizi D.

Aby ne, když mezi šestnáctkou účastníků bude vedle pěti mančaftů z jižní Moravy zbylá jedenáctka z Vysočiny. Všechno nasvědčuje tomu, že by měla mít soutěž vyšší kvalitu než vloni. Deník proto zjišťoval, co si o tom myslí trenéři oněch jedenácti klubů z Vysočiny, resp. s jakými ambicemi do sezony půjdou. Zde jsou názory dalšího kvarteta.

JAN ŠIMÁČEK

FC Velké Meziříčí

V kádru dochází k velkému množství změn, což se dalo po sestupu očekávat. Také kvůli tomu určitě není na pořadu dne okamžitý návrat do třetí ligy. Více se nyní propojí áčko s béčkem, které působí jen o soutěž níž. Pro naše odchovance se tak otvírá daleko větší možnost v prvním mužstvu.

Pokud jde o úroveň divize, v žádném případě bych ji nepodceňoval. Vlastní zkušenost máme poměrně bohatou z přípravných utkání, ale ta nejsou vypovídající. Sice jsme v nich měli jasně navrch, jenže to šlo jen o přípravu, navíc náš kádr vypadal tehdy úplně jinak. Pozitivem ale je, že to bude na venkovní duely všude jen kousek cesty, možná tak bude diváků chodit o něco více.

ZBYNĚK TRAXL

FC PBS Velká Bíteš

Předpokládám, že se nyní divize zkvalitní. Snad bude více zápasů o fotbalu, protože někde to zatím byl jen boj. O úrovni obou sestoupivších třetiligových mančaftů se nemusíme bavit, stejně tak rovněž o juniorkách Zbrojovky a Líšně.

Jestli si další divizní kluby z Vysočiny rozeberou hráče z rezervy Jihlavy, které byla výborná, hodně si polepší. Měl by to tedy být solidní ročník, pro nás bude atraktivní především derby proti Velkému Meziříčí.

LUKÁŠ STANĚK

FSC Stará Říše

Podle mého je nesmírně obtížné předpovídat, jaká bude kvalita nadcházející sezony. Určitě bude náročnější v tom, že bude po rozšíření delší. K vidění bude spousta prestižních utkání, druhou věcí je to, jak se klubům podaří posílit. Bude také zajímavé sledovat, jak se vyrovnají se sestupem ze třetí ligy ve Velkém Meziříčí a Vrchovině.

Přiznám se, že nestuduji, kdo a jak posiluje, je mi to celkem jedno. My se koukáme především na sebe, kádr teď máme kvalitní, z týmu je cítit síla. Navíc máme rozjednané trio posil ze zrušeného béčka Jihlavy a na testy po jednom hráči z FŠ Třebíč a Velkého Beranova. Doufám proto, že se budeme pohybovat v polovině tabulky.

JIŘÍ HOLENDA

TJ Dálnice Speřice

Souhlasím s tím, že do soutěže nyní přišla kvalita. Bude to určitě kvalitnější, tím pádem i pro nás náročnější ročník. Jsem však toho názoru, že čím těžší soutěž, tím lepší. Jde o zkušenosti, které nám nikdo nevezme.

