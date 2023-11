Tyhle body mají cenu zlata. Fotbalisté Speřic dokázali využít v divizi D herní nepohody Tasovic a vyhráli vysoko 4:1. Nezlomila je ani vedoucí branka Lapeše, po změně stran se zlepšili a Jihomoravany přehráli.

Fotbalisté Speřic doma vyhráli. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

„Určitě to ale nebyl jednoduchý zápas, Tasovice si nezasloužily prohrát tak vysoko,“ upozorňuje trenér vítězů Jiří Holenda.

Tasovice se ve stávající sezoně nezvykle trápí, ale ve Speřicích začaly dobře. V 17. minutě se prosadil ostrostřelec Lapeš a Jihomoravané vedli 1:0. Domácí fanoušci si zakřičeli gól až o dvacet minut později, když se kuriózně trefil Pavel Honzárek. „Měli jsme dost štěstí, míč snesl do branky vítr,“ přiznává Holenda.

Nicméně jeho svěřence vyrovnání nakoplo a ve druhé půli začali předvádět lepší fotbal než doposud. „Trochu jsme zrychlili hru a šli si více za výhrou,“ těšilo Holendu.

To se začali prosazovat hráči, od kterých se to čeká více. Po hodině hry zvýšil na 2:1 Soukup a potom už padaly branky po čtvrthodinách. V 75. minutě se připomněl Pech a na konečných 4:1 završil Svoboda.

Vysočina rozebrala žižkovskou hradbu a veze domů tři body. Rozhodl Araujo-Wilson

Speřice se dočkaly nejvyšší výhry v sezoně. „Znovu opakuji, nebylo to lehké. Je ale vidět, proč mají letos Tasovice v tabulce patnáct bodů. Směrem nahoru jsou výborné, ale do obrany byly zranitelné. Více než my, což bylo pro vývoj zápasu i výsledek rozhodující,“ dodal Holenda, jehož svěřencům patří po víkendu dvanáctá pozice.

V dalším záchranářském duelu Pelhřimov remizoval se Starou Říší 1:1. když opět musel před vlastními diváky dotahovat ztrátu. Stejným skóre skončil i duel Vrchovina – Velká Bíteš a oba týmy tak připsaly už pátou remízu. Polenský Slavoj neměl proti lídrovi šanci a se Zbrojovkou B prohrál 1:4.