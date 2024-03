Účastník z nejmenší obce, fotbalisté TJ Dálnice Speřice, nastříleli ve dvou přípravných duelech více než solidních jedenáct branek. Jenže výhry 5:2 a 6:2 se jeví v jiném světle při pohledu na jejich soupeře. Divizní dorost Vlašimi a A-třídní Bedřichov mají k úrovni čtvrté ligy přece jen dost daleko.

To si samozřejmě uvědomoval také kouč klubu z Pelhřimovska. „Gólů sice dáváme dost, ale vzhledem k úrovni soupeřů až mistrovské zápasy ukážou, jak na tom jsme. Nijak bych naši gólovou produkci nepřeceňoval,“ poznamenal Jiří Holenda.

Více jej spíše trápí individuální chyby v defenzivě. „Dostat dva góly právě po takových chybách proti celku z I. A třídy je příliš. Vzadu jsme sice nebyli kompletní, ale v tomto složení budeme sezonu začínat, takže máme na čem pracovat,“ zdůraznil.

Přitom se tato zaváhání v defenzivě Speřic neustále opakují. „Ti kluci si nevěří a pak v některých situacích zbytečně zazmatkují. Snad se nám to ještě podaří zlepšit,“ věřil Holenda.

Beze změn půjde do jarních záchranářských bojů poslední celek podzimní tabulky divize D. „Pokud jde o posily, nic z toho, co jsme měli vytipovaného, se neuskutečnilo. Nikdo nás ani neopustil, takže do jara jdeme ve stejném složení jako na podzim,“ potvrdil kormidelník fotbalistů Staré Říše Lukáš Staněk.

Početně by to problém být neměl. „Máme k dispozici osmnáct hráčů, to je slušné číslo. Dva tři kluci ale přece jen nedosahují kvalit elitní patnáctky, pokud by přišla zranění či pracovní důvody, mohl by z toho být problém,“ uvědomoval si.

Celek z Jihlavska měl v posledních dvou týdnech za soupeře v přípravě celky Znojma. Staršímu dorostu podlehl těsně 2:3, třetiligovému áčku pak 0:4. „Střet s dorostem se nám nevydařil, tam jsem spokojený být nemohl. Proti třetiligovému soupeři už to bylo lepší, ale hráli jsme na menším hřišti, kde se rozdíl v rychlosti smazával, z toho jsme byli trošku zklamaní. V první půli jsme celkem drželi krok, po prostřídání se po pauze přece jen projevil širší a kvalitnější kádr Znojma,“ komentoval Staněk.