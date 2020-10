Oslovení hráči či trenéři klubů z Vysočiny v tom ale větší problém nevidí. Místo třinácti by je na jaře čekala porce šestnácti zápasů. „Nejen v divizi, ale i v krajském přeboru, se před časem hrávalo s šestnácti mančafty. Pravidelně na podzim se navíc tehdy předehrávalo, takže na tu porci zápasů jsme zvyklí,“ potvrdil kouč Bystřice Oldřich Veselý.

A dál ještě pokračoval. „V podstatě to pro nás znamená, že by se na jaře začalo o týden nebo dva dříve a vložila se jedna středa. Nic, co by se nedalo zvládnout,“ pousmál se.

Jeho slova potvrdila také opora zadních řad fotbalistů Žďáru nad Sázavou. „Vzhledem k tomu, že už je v divizi jen čtrnáct mančaftů, není to pro jarní část žádný problém. V podstatě to bude takový chvilkový návrat ke stavu, který si všichni dlouhá léta pamatujeme,“ sdělil stoper FC Žďas Jakub Šindelka.

V podstatě jediným otazníkem by bylo to, zda některá z tří kol na jaře předehrávat, nebo jít cestou více vložených středečních termínů. „Nevím úplně přesně, kdy se má začít a jak by to vypadalo. Mně osobně ale vložené středy nevadí, mám je docela rád. Byl bych tudíž raději, pokud by se podzimní kola dohrávala v nich. Kdyby to byla dokonce všechny tři, neměl bych nic proti tomu. Samozřejmě je ale hlavní, abychom byli všichni zdraví,“ popisovala ofenzivní opora Ždírce Matěj Vopršal.

V poněkud odlišné situaci jsou fotbalisté Havlíčkova Brodu. Ti mají totiž z dosavadního průběhu podzimu ještě dva zápasové resty navíc. „Z řídící komise už přišel na divizní kluby dotaz, zda bychom byli pro dohrání utkání ještě v průběhu listopadu. My jsme pro, neradi bychom zredukovali podzim, naopak jarní část by pak byla přeexponovaná. Ať se klidně hraje do konce listopadu nebo i začátku prosince. Hlavní ovšem je, aby někdo připravil modely možných variant řešení, se kterými nás seznámí, abychom věděli, na co se připravit,“ zdůraznil kouč Slovanu Josef Soural.

Na rozdíl od kanonýra ždíreckého Tatranu by kormidelník Brodu případně na jaře omezil vložené středy na minimum. „Pokud bychom to věděli dostatečně dopředu, klidně můžeme sehrát naše dvě odložená utkání ještě před začátkem jara. Pokud jde o ta další tři kola, raději bych je sehrál o víkendech než ve středu. Spousta hráčů má totiž kvůli práci docela problém. Zápasy uprostřed týdne jsou hodně specifické,“ komentoval.