Nedělní utkání druhého kola moravskoslezské divize D mezi fotbalisty Slavoje Polná a Humpolce přineslo jedinou branku. Tu vstřelili hráči klubu z Pelhřimovska, kterým tak start do sezony vyšel na jedničku.

Hráče Polné mohly mrzet nevyužité příležitosti z prvního poločasu nedělního krajského derby. „Byl to remízový zápas o jediném gólu. Bohužel jsme naše šance neproměnili, naopak na vítězný gól jsme soupeři doslova namazali,“ postýskl si trenér Polné Ján Kubík.

Produktivita. To je slovo, které se nyní v klubu z Jihlavska často skloňuje. „Vždyť my jsme v posledních čtyřech utkáních vyšli střelecky naprázdno. Naposledy jsme se z branky radovali v červencovém pohárovém utkání, právě v Humpolci,“ připomněl.

Na druhou stranu jde hodně ze sedmi inkasovaných branek v tomto ročníku na vrub individuálních chyb hráčů Slavoje. „V neděli takto Pecina namazal Šerému, ten na nic nečekal a z dobrých třiceti metrů se krásně trefil. Hosté to pak zavřeli a naše kombinační síla nyní prostě není taková,“ mrzelo kouče Polné.

Ani větší aktivita v průběhu devadesáti minut nebyla jeho svěřencům příliš platná. „Je to o hráčské kvalitě. Mužstvo se teprve tvoří, čeká nás ještě hodně práce. Zatím je to ale na divizi poněkud málo,“ postýskl si.

Do dalších zápasů tak mají v Polné na čem pracovat. „Pokud máte v divizi jednu nebo dvě šance, musíte prostě vstřelit branku. Pak musí soupeř otevřít hru a je to hned snazší. Jenže když soupeři naopak gól nabídnete, porazí vás každý,“ dodal Kubík.

Celkem logicky zaznívalo hodnocení nedělního utkání ze strany hostujícího Humpolce v opačném rozpoložení. „Musím kluky pochválit. Všechno, na čem jsme se před utkání domluvili, do puntíku splnili. Snad jen úvodní dvacetiminutovka nám úplně nevyšla. Naštěstí dvě dobré možnosti hráči Polně nevyužili,“ začal své hodnocení kormidelník Humpolce Lukáš Staněk.

Před utkáním přitom přiznával, že by byl spokojený i se ziskem jednoho bodu. „Klukům jsem o půli zdůrazňoval, že je to zápas o jediné brance. První poločas byl na vyložené příležitosti vyrovnaný, také my jsme mohli jít do vedení. Rovněž domácí ovšem podržel gólman.“

Po vstřelení vedoucí branky už Staněk svému mančaftu věřil. „Gól Šerého byl skutečně nádherný. Po něm už jsme hru kontrolovali, navíc Polná hrála poměrně stereotypně. Neměl jsem pocit, že by nás dokázali překonat. Sice se snažili více tvořit hru, my ovšem hráli chytřeji,“ usmíval se.

Ze dvou zápasů plný počet šesti bodů a příjemné skóre 3:0. Start do nového ročníku vyšel Humpolci možná nad očekávání. „Samozřejmě jsem spokojený, kdo by nebyl. Už loni na konci podzimu jsem z nás měl dobrý pocit, tým si začal sedat. Kluky to chytlo, baví se, navíc vidí, že když pracují, odměna přijde,“ uzavřel Staněk.