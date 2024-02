Pro své ovečky si nachystal podobný plán jako v předchozích letech. „Trénujeme třikrát týdně. Kondiční přípravu v tělocvičně tradičně zpestří spinning, herní stránku pilujeme na umělé trávě v nedalekém Humpolci. Běžecké tréninky pak absolvujeme v okolí Speřic,“ prozradil.

Jedna podstatná změna tu přesto je. A tou jsou jména soupeřů v přípravě. Hlízov působí ve středočeské I. A třídě, to samé i Bedřichov na Vysočině. A Pacov je letošním nováčkem krajského přeboru. „S Pacovem se utkáme dokonce dvakrát. Kromě generálky už teď o víkendu. Původně se nyní se Slavojem mělo utkat naše béčko, ale já chci dát příležitost novým hráčům,“ nastínil Holenda.

Fotbalisté Vrchoviny zřejmě pro jarní část sezony přijdou o oporu záložní řady

Důvody toho, proč si celek z Pelhřimovska vybral soupeře z nižšího ranku, jsou jednoduché. „Po konci podzimu jsme se tak rozhodli s mým asistentem Martinem Pohanem. Příčinou byly neskutečné počty zraněných hráčů, které jsme měli. Tím nijak nebrečím, zranění k fotbalu patří, ale prostě jsme nechtěli riskovat těžké zápasy, v nichž by si kluci mohli zranění obnovit,“ popisoval.

A zmínil ještě jeden faktor: „Navíc jsme nevěděli, zda se nám podaří do našeho úzkého kádru někoho přivést. V tom případě by bylo jakékoliv další zranění o to komplikovanější.“

Ačkoliv jména ještě prozradit nechtěl, mohl Holenda se spokojením konstatovat, že mužstvo se podařilo posílit. „Jména neříkám, protože ještě není vše papírově dotažené. Do kádru jsme ale získali tři ofenzivní záložníky. Všichni jsou z krajských soutěží, dva zde na Vysočině, ten třetí pak ze Středočeského kraje,“ lebedil si.

Fotbalisté Chotěboře jsou v kurzu, divizní celky se o zápas s nimi doslova praly

O jaro ale přijdou stejnojmenní synové trenérské dvojice. „Martin Pohan i Jiří Holenda jsou po operaci kolena a nemůžeme s nimi počítat,“ potvrdil.

Tak, jako každým rokem, také v tomto roce vyrazí Speřice na herní soustředění do Palčic. „Je to kousek od Vlašimi, jedeme tam už pátý rok po sobě. Na naši úroveň je to pro nás ideální. Vedle herních věcí se ještě budeme trošku věnovat odrazové síle,“ přiblížil Holenda.