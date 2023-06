Odpoledne pak budou k vidění dvě okresní derby. Žhavější bude rozhodně to první, v němž od 15.30 vyzve domácí Humpolec nováčka ze Speřic.

A nepůjde jen o fotbal. Oba kluby se totiž dohodly, že výtěžek ze vstupného půjde na podporu léčby malého Viktorka Vondrejse z Humpolce, který trpí závažnou vadou mozku.

Dá se proto očekávat více než solidní návštěva. „Těší nás, že jsme mohli podpořit, resp. se podílet na této charitativní akci,“ prozradil kouč Speřic Jiří Holenda.

Velkého rivala by jeho ovečky rády zdolaly i potřetí v sezoně. „K tomu ale musíme hrát na sto dvacet procent. Zdobit by nás opět měly bojovnost, rychlý přechod do útoku a okamžitá koncovka,“ doplnil Holenda.

Od 17 hodin se pak odehraje derby dvou celků ze žďárského okresu. Poslední Bystřice nad Pernštejnem stále ještě má teoretickou naději na záchranu.

K tomu by ale potřebovala Velkou Bíteš doma zdolat. „Vyhráli jsme pouze v prvním jarním kole nad Speřicemi, proto bychom se už konečně chtěli radovat z vítězství. Ale nějaké teoretické možnosti záchrany vůbec neřešíme,“ konstatoval kormidelník Bystřice Oldřich Veselý.

Devátý tým divizní tabulky by měl být na Lužánkách favoritem. „Od Bíteše čekám, že přijedou s čistou hlavou a chutí si zahrát fotbal. Mohl by to být pěkný a otevřený zápas,“ předpokládal Veselý.

MS DIVIZE D - 25. KOLO

PÁTEK: Břeclav – Bohunice (17.00), Start Brno – STARÁ ŘÍŠE (18.00).

SOBOTA: JIHLAVA B – ŽĎÁR N. S., (10.15), HUMPOLEC – SPEŘICE (15.30), BYSTŘICE N. P. – VELKÁ BÍTEŠ (17.00).

NEDĚLE: HAVL. BROD – Tasovice (10.15), Lanžhot – ŽDÍREC N. D. (vše 17.00).