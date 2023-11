Míříme do finále. Víkendovými zápasy 15. kola se odebere k zimnímu spánku , přesně čtyřměsíčnímu, také letošní ročník moravskoslezské divize D. A také při rozlučce se bude na co dívat.

Pětice z osmičky zápasů se odehraje již v sobotu. Jako první odstartují podzimní derniéru v rovné poledne fotbalisté Velkého Meziříčí. Ti čekali na výhru třináct kol, ale po zdolání Polné minule brali tři body také v Havlíčkově Brodě. Díky tomu opustili poslední místo tabulky.

Završí vítězný hattrick doma proti Břeclavi? „Bylo by to skvělé, ale čeká nás další náročný zápas. I přes dvě poslední výhry nesmíme nic podcenit,“ řekl trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Další zápasy přijdou na řadu o dvě hodiny později. Na hřišti Tasovic se představí rozjetý Žďár nad Sázavou, který táhne skvostnou sérii pěti výher v řadě.

V kraji vína se ovšem celku z města pod Santiniho Zelenou horou v minulosti příliš nedařilo. „Tasovice jsou doma nepříjemné. Menší hřiště, blízko u něj diváci, kteří umí udělat bouřlivou kulisu, jež dostane soupeře pod psychický tlak,“ vyjmenovával lodivod FC Žďas Václav Pohanka.

Ten má navíc po posledním utkání s Humpolcem drobné problémy se sestavou. „Severa musel minule už o půli střídat kvůli zraněnému kotníku. Zdravotní problémy měl Nedvěd, Fiala hrál pro změnu se zlomeným nosem. Na druhou stranu ale po dvou měsících do hry na chvíli konečně naskočil Henzl a mohl by se snad vrátit i obránce Trojánek. K případnému úspěchu musíme opět podat týmový výkon, stejně jako být efektivní v koncovce,“ zdůraznil Pohanka.

Na jih Moravy vyrazí také oba celky z Havlíčkobrodska. A oba čekají nejtěžší možní protivníci.

Už v sobotu hraje na hřišti druhého Lanžhotu Ždírec nad Doubravou. Tomu se přitom v posledních týdnech příliš nedaří. „Trošku se pereme sami se sebou, individuálně se nám příliš nedaří,“ potvrdil kouč Tatranu Michal Votava.

A pokračoval. „Před posledními třemi zápasy, protože nás ještě čeká dohrávka v Břeclavi, jsem chtěl čtyři body, protože aktuálních šestnáct je málo. To se nám pořád může podařit,“ pousmál se.

V neděli už od 10.15 se postaví do cesty lídrovi tabulky fotbalisté Havlíčkova Brodu. Každý bodový zisk proti vedoucí juniorce Zbrojovky Brno by byl pozitivním překvapením. „Ten zápas je pro nás pořádnou motivací. Kdo by nechtěl zdolat lídra tabulky. Navíc naším cílem byl na podzim zisk sedmadvaceti bodů, k čemuž nám chybí právě tři bodíky. Nemáme co ztratit, v takovém utkání můžeme jen získat. Právě kvůli takovým zápasům se přece fotbal dělá,“ nastínil kormidelník Slovanu Martin Slavík.

MS DIVIZE D - 15. KOLO

SOBOTA: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Břeclav (12.00), Lanžhot – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, HUMPOLEC – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Tasovice – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STARÁ ŘÍŠE – SLAVOJ POLNÁ (vše 14.00).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – HAVLÍČKŮV BROD (10.15), Líšeň B – SPEŘICE, VELKÁ BÍTEŠ – PELHŘIMOV (oba 14.00).