Také nový lodivod A.F.C. se však drží nohama na zemi. „Cíle je jasný, záchrana divize. Rád bych, abychom se co nejdříve posunuli do klidných vod tabulky. Současně se snažíme, abychom náš projev co nejvíce zatraktivnili a předváděli útočnější fotbal,“ popisoval Roman Veselý.

Probudí se Velká Bíteš střelecky? Stále na tom pracujeme, prozradil trenér Zúbek

Jeho celek bude sázet především na kvalitní týmové výkony. „Nemáme v mančaftu výrazné individuality a kreativní typy fotbalistů. Pokud tedy chceme uspět, musíme být rychlé a pracovité mužstvo, dobře organizované. To by mohlo na naše protivníky v divizi platit,“ vysvětlil třiapadesátiletý kouč, který si během své aktivní kariéry zahrál dvě sezony v dresu prvoligových Bohemians.

Jakožto bývalý útočník chce své ovečky nutit do větší aktivity směrem dopředu. „Navíc jsem jako trenér většinou působil v klubech, které hrály o postup. Což také znamenalo útočnou hru s častou střelbou. O to samé se snažím rovněž v Humpolci, ačkoliv vím, že střílení branek je to nejtěžší,“ pousmál se.

Musíme pořád bojovat, každý zápas je důležitý, burcuje kapitán Vrchoviny Michal

Hned úvodní dvě kola výrazně napoví o možnostech Veselého týmu. „Nejprve jedeme do Bíteše, což je náš tabulkový konkurent, a pak nás doma čeká poslední Polná, která ale výrazně posílila,“ potvrdil.

Ač je v divizi trenérským novicem, o soutěži má slušný přehled. „Celkům jako jsou béčko Zbrojovky či Hodonín, asi budeme těžko konkurovat. Ty ostatní ovšem můžeme překvapit,“ doplnil Veselý.