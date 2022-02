Do svého mateřského klubu se zřejmě vrátí první ligou ošlehaný záložník Jan Štohanzl. „Nechci nic zakřiknout, ale zdá se, že je jeho příchod na dobré cestě. Na devadesát procent by u nás měl zakotvit,“ prozradil kouč Slavoje Ján Kubík.

Ten šestatřicetiletého velezkušeného fotbalistu nasadil už do sobotního premiérového utkání v Bystrci. A hned to bylo znát. Na podzim v divizi se trápící celek totiž na jihu Moravy zvítězil vysoko 7:0. „Výrazně nám pomohl, s jeho příchodem se výkony řady hráčů rapidně zvedly,“ potěšilo trenéra Polné.

Nová posila dokonce zaznamenala jednu ze sedmi branek. Přitom na podzim byla koncovka velkou bolestí Slavoje. „Měli jsme dobrý nástup, během pár minut jsme vedli o tři góly,“ popsal.

Slovenský lodivod Slavoje věří, že se přestup Štohanzla podaří úspěšně dotáhnout. „Byla by to pro nás obrovská posila do ofenzivy,“ uvědomoval si.

První zápas to jen potvrdil. „Hráči mě potěšili, do zápasu měli velkou chuť. Pro naše sebevědomí jsme takový výsledek moc potřebovali.“

Jan Štohanzl je odchovancem Polné, odkud v mládežnických letech přestoupil do Jihlavy. S ní postoupil v roce 2005 do první ligy, kde rovněž oblékal dres Teplic, Bohemians, Mladé Boleslavi, Slavie Praha či Zbrojovky Brno.

Vyzkoušel si rovněž působení v Německu či exotické Indii. Naposledy nastupoval za rovněž divizní Aritmu Praha.