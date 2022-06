Rozhodně se nejednalo o nějakou úchvatnou sezonu. Ale úspěšný závěr vše zachránil. To platí o divizních fotbalistech ždíreckého Tatranu, stejně tak jako pro jejich ofenzivní oporu Matěje Vopršala. „Určitě jsme chtěli dopadnout lépe, ale po tom zpackaném podzimu jsme rádi za záchranu,“ neskrýval zanedlouho sedmadvacetiletý kanonýr.

Konečné dvanácté místo ve čtrnáctičlenném pelotonu proto bral. „Podzim se nám vůbec nepovedl, proto byla jediným jarním cílem záchrana. To se povedlo, proto nemůžeme být nespokojení,“ potvrdil Vopršal.

A ještě jednou se k nepodařené první polovině sezony, v níž nečekaně ani jednou neskóroval, na okamžik vrátil. „Bylo to špatné. Trénovali jsme v málo lidech, v zápasech byli málo produktivní, nešlo nám to.“

Ani první polovina jarní části však fotbalistům Tatranu výsledkově příliš nevycházela. „To je sice pravda, ale herně to od nás bylo úplně jiné než na podzim. Byla jen otázka času, kdy se nám začne dařit pravidelně bodovat,“ vzpomínal.

V polovině května doma Ždírec smetl podobně namočenou Polnou 7:0, což byl definitivní bod zlomu. Pomohl k tomu také Vopršal, který se postupně vracel po nepříjemném zranění nártu pravé nohy ze závěru zimní přípravy.

I přesto, že se dokázal střelecky prosadit, nebyl zcela spokojený. „Zranění jsem pořád cítil, nebylo to ono. Po sezoně jsem tomu dal pořádný oddych, takže už by to snad mělo být v pořádku,“ doufal.

Uplynulý ročník bere Vopršal jako velké varování. „Myslím, že my všichni. Snad každý se poučil, že pokud bychom pokračovali tak, jak loni na podzim, dopadlo by to s námi špatně,“ sdělil.

Ačkoliv je o jeho služby setrvale zájem i v jiných klubech, bude Vopršal působit také v nadcházející sezoně ve Ždírci. „Nějaké nabídky jsem měl, ale rozhodl jsem se zůstat. Rozhodla hlavně změna, k níž došlo v kabině na jaře.“

Zájem prý měla jeho bývalá působiště. „Ozvali se mi z Havlíčkova Brodu i ze Žďáru. Ale zůstávám ve Ždírci,“ zdůraznil Vopršal.