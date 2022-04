Juniorka jihlavské Vysočiny prohospodařila první půli a podlehla Znojmu

Polenský tým znovu nastoupil bez zraněného exligového hráče Jana Štohanzla, ale tentokrát jeho absence tolik nevadila. „Zdravotní stav se lepší, možná bych mohl nastoupit tak za dva tři týdny. Je ale důležité, že jsme začali sbírat body,“ dobře ví Štohanzl.

Jeho spoluhráči v první půli tahali za kratší provaz, ale ustáli i největší šanci Starého ze 20. minuty. „Měli jsme utkání pod kontrolou, Polná se do příležitostí nedostávala. Bohužel nejsme schopní dát gól,“ litoval kouč Žďáru nad Sázavou Václav Pohanka.

To druhý poločas se odehrával už podle jiných not. Slavoj se dostal do vedení už po pěti minutách a za dalších dvacet minut už to bylo 2:0. Obě branky si byly velmi podobné, v obou případech se prosadil Kazlou.

Hosté se sice dostali na dostřel, ale gól na 2:1 už prakticky nic neřešil. „Nevyšel nám vstup do druhého poločasu, nedokázali jsme se herně dostat do zápasu. Polná byla lepší. Nám chybí zranění hráči, neproměňujeme šance. Každopádně jsme se dostali do problémů, musíme se zase chytit,“ burcuje tým Pohanka.

Důležité body, těší výhra Selnara. Chyběla nám ale větší odvaha, dodal Kameník

V záchranářské misi si hodně pomohl i Ždírec nad Doubravou, ten se dočkal druhé domácí výhry v sezoně. Včera odpoledne překvapivě porazil Břeclav 3:0, po bezbrankové první půli se o góly postarali Štukhejl, kapitán Pelikán a Novotný.

Výsledky divize D - 19. kolo:

Tasovice – Lanžhot 1:2 (91. Fukal – 5. Burac, 84. Milota), Start Brno – Humpolec 2:1 (27. Frimmel, 58. Havlín – 36. Benáček), Hodonín – Zbrojovka B 2:0 (15. Pospíšil, 59. z pen. Holek), Bystřice n. P. – Stará Říše 3:2 (28. Prášil, 55. Prášil, 65. Kuldan – 19. Putu, 71. Cipruš), Polná – Žďár n. S. 2:1 (50. Kazlou, 75. Kazlou – 90+2. Otava), V. Bíteš – H. Brod 2:1 (78. Loup, 84. Moučka – 69. Karlík), Ždírec – Břeclav 3:0 (57. Štukhejl, 77. Pelikán, 90+1. Novotný).